Fue galán de televisión y ahora enfrenta una enfermedad que poco a poco lo está consumiendo

Durante los años 80 y 90, Sebastián Ligarde fue un galán de telenovelas quien robó el corazón de la audiencia; sin embargo, hace más de un lustro que se alejó de las cámaras y reflectores, aunque su reaparición causó gran preocupación tras ser diagnosticado con cáncer de colon.

Desde entonces, el galán de "Quinceañera" ha tenido "bajones emocionales" bastante críticos, donde incluso, su esposo Jorge López ha mostrado preocupación, ya que recientemente falleció su mamá y eso ha hecho que no salga del bache sentimental en que está mentido.

Ligarde confirmó que estos momentos está tranquilo, aunque se ha distanciado de su hija, Dawn Amedee, quien no se habla con su padre hasta al momento, pese a que hace algunos meses presumía su relación y hasta con el novio de su hija, pero hoy, todo ha cambiado.

Sebastián intentó suicidarse por una fuerte depresión Foto: Especial

No habla con su hija

Durante el programa matutino Venga la Alegría, el actor reveló que no se ha comunicado con su hija, pero no hará nada para reconciliarse con Dawn, ya que no está para rogarle a nadie para que alguien esté con él;

He hecho el intento de acercarme a ella porque las cosas están tensa, pero no voy a estar rogando nada, declaró.

Al respecto, el famoso actor de la telenovela 'Quinceañera' comentó que esta es una lección que se debe aprender, pero más allá de los distanciamientos familiares que tiene, el actor de 68 años de edad asegura estar haciendo todo lo posible por salir adelante por lo que busca que lo operen y así poder deshacerse de los tumores que lo han detectado; sin embargo, no lo han programado y va contra reloj para que no empeore su situación.

"No me han dado ni un diagnóstico ni un pronóstico", señaló.

Sebastián confirma diagnóstico de tumor. Foto: IG @sebastianligardeoficial

Ante esto, manifestó sus ganas de entrar a quirófano, y destacó los uno y mil sentimientos que están en él que ha pasado en estos cinco meses.

Finalmente, Ligarde aseguró que está listo para todo lo que venga a su vida, en caso de que llegue lo peor, el actor afirmó que ya dejó todo listo para cuando él llegue a faltar, pues cuando ante de que le diagnosticaran el cáncer quiso evitar algún trago amargo a sus sucesores.

