Habla sobre la inseguridad: la mejor película de HBO Max para disfrutar hoy

Una cinta basada en hechos reales

Si eres de las personas que está en búsqueda constante de fuertes emociones, las cuales puedes conseguir a través del cine, a continuación te hacemos la recomendación de una película que sin duda podría elevar tu ritmo cardiaco debido a que retrata una fuerte historia de drama y suspenso.

Se trata de la cinta “3096 días”, una película alemana de drama de 2013, la cual fue dirigida por Sherry Hormann, famosa directora de cine germano-estadounidense conocida por sus películas “Guys and Balls” y “Desert Flower”.

Esta producción cinematográfica está basada en la historia real de Natascha Kampusch, una mujer que durante su infancia fue secuestrada por un periodo de ocho años por parte de Wolfgang Priklopil, un técnico de comunicaciones austriaco de origen checo.

¿De qué trata “3096 días”?

“3096 días” sigue la historia de una niña austríaca de 10 años de edad, Natascha Kampusch quien es secuestrada por un hombre llamado Wolfgang Priklopil con quien permanece ocho años en cautiverio en un cuarto especial en un sótano; con el paso del tiempo, el hombre le permitía salir de vez en cuando, pero siempre con la condición de estar amarrada y supervisada por el captor hasta que ella logra escapar.

Esta película fue escrita por Bernd Eichinger, sin embargo, tras su repentina muerte, Martin Moskowicz, director de Constantin Film, y Ruth Toma asumió la responsabilidad de continuar el guion que fue interpretado por la actriz irlandesa Antonia Campbell-Hughes, Thure Lindhardt, Amelia Pidgeon y Trine Dyrholm.

La cinta está basada en hechos reales. FOTO: HBO MAX

