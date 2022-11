VIDEO: De espaldas, Lis Vega presume toda su belleza en entallado body

Lis Vega es una de las famosas que conquista las redes sociales con sus looks y así lo confirmó con una de sus recientes publicaciones en Instagram, plataforma en las que compartió un video en el que se le ve presumiendo toda su belleza y su curvilínea silueta en un entallado body con estampado, revelador atuendo con el que posó de espaldas y volvió a confirmarse como una de las artistas más sensuales.

La actriz y cantante, originaria de Cuba, tiene más de 20 años de carrera, y aunque ha sido criticada por sus cambios físicos con el pasar del tiempo, la también bailarina demuestra que es una mujer segura y que no hace caso a sus detractores, pues sigue conquistando las redes sin pensar en el qué dirán, sobre todo con sus looks, los cuales son ideales para resaltar su figura voluptuosa y curvilínea.

Lis Vega presume cuerpazo en revelador body

Vega, que cumplió 45 años el pasado mes de octubre, compartió en sus cuenta oficial de la plataforma de Meta, un clip en el que se lució modelando un coqueto enterizo de estampado floral, con el que resaltó sus torneadas piernas y pudo presumir al máximo su belleza, que la ha llevado a ser una de las favoritas del medio del espectáculo, lo que demuestra con sus 1.9 millones de seguidores en lnstagram.

"Blocked to everything that does not add to my life (bloqueado a todo lo que no suma a mi vida) #lapoetadelourbano #myfkow #blokiao @naldouwe Coleccionista de mágicos momentos #reel #actriz #cantante #latina #mexico #cubana #mexicana", fue la frase y los hashtags con las que Lis acompañó la publicación, recibiendo más de 5 mil "likes" y cientos de comentarios con halagadoras palabras.

En las imágenes se observa a la guapa cubana presumiendo cuerpazo con un look que destaca sus curvas y con el que demostró que gusta de posar con los atuendos más reveladores, pues su entallado body destaca por su diseño de corte alto que contrasta con las mangas largas, logrando un look de impacto con el que robó miradas al combinar la pieza con botines de tacón y lentes oscuros.

Lis Vega presume cuerpazo. Foto: IG @lisvegaoficial

Liseska Vega Gálvez, nombre real de la también compositora, conocida como "La poeta de lo urbano", confirma con sus looks que las mujeres mayores de 40 pueden lucir una figura espectacular y presumirla en atrevidas prendas, como la que ella dejó ver en las imágenes con las que derrochó sensualidad, y que musicalizó con el tema "Blokiao" del cantante de música urbana Naldo Uwe, quien recientemente se convirtió en su esposo.

La originaria de Cuba, de 44 años, que ha participado en telenovelas como "Contra viento y marea", "Tormenta en el paraíso", "Amorcito corazón" y "Santa Diabla", y que hace unos meses se dejó ver mostrando sus mejores pasos en "Las estrellas bailan en Hoy", ha sabido ganarse un lugar en las redes sociales por su forma de vestir, sobre todo cuando se trata de sus looks entallados que destaquen su silueta.

La cubana derrocha sensualidad. Foto: IG @lisvegaoficial

SIGUE LEYENDO:

De espaldas, Lis Vega sube la temperatura en sensual lencería roja

Lis Vega sube la temperatura en ajustado mini jumpsuit de camuflaje