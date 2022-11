Marisol González se confirma como la más bella en mini vestido plisado perfecto para el invierno

Marisol González es una de las conductoras que cautiva con su estilo, y confirma que es una de las más bellas de la televisión y la farándula, como lo ha dejado ver en los últimos días en el matutino "Hoy", en el que se encuentra colaborando como presentadora invitada por la salida temporal de Tania Rincón, y fue con su look de este lunes con el que causó impacto al lucirse en un mini vestido plisado perfecto para el invierno.

La también actriz, de 39 años, fue la ganadora de Nuestra Belleza México en el año 2002, lo que le abrió las puertas del espectáculo, y desde sus primeras apariciones en televisión se ha caracterizado por lucir prendas que la hacen ver a la moda y sofisticada, como también lo ha dejado ver en su participación junto a Omar Chaparro, en "¿Quién es la máscara?", programa en el que comparte escenario con Galilea Montijo, Yuri, Juanpa Zurita y Carlos Rivera.

Marisol González se luce en mini vestido

González compartió con sus 2.5 millones de seguidores en Instagram una serie de imágenes en las que se lució con un atuendo perfecto para resaltar su belleza, pues la presentadora replicó en la popular la red social el vestido que lució este lunes en el matutino de Televisa, pieza de falda plisada y mangas largas que combinó con unas modernas botas doradas, logrando un look ideal para la temporada.

Marisol conquista en coqueto mini vestido. Foto: IG @marisolglzc

"Lunes de (emojis)", escribió la exreina de belleza para acompañar las instantáneas en las que se le ve posando desde el foro del programa en el que se une a otras bellas conductoras, y donde ha destacado en los últimos días con sus looks, siendo los vestidos cortos sus outfits más aclamados por sus fans, quienes no dudan en llenarla de halagos con bellas palabras y miles de "me gusta".

Marisol cautivó con su atuendo elegante y sofisticado, pues el mini vestido destaca por su diseño que combina una falda corta con plisado en el medio con la parte alta de mangas y cuello alto, prenda de tono cobrizo que llevó con accesorios dorados, como cadenas y collares, y botas abajo e la rodilla, haciendo el match ideal para lograr un outfit especial en esta temporada de otoño-invierno.

"Hermosa", "Que guapa Marisol!", "Me encanta que estés en Hoy quédate!!", "Escultural diosa de la belleza siempre a la vanguardia de la moda con botas altas...!!! Wwwwwooooowwwww gran look...!!!" y "Espectacular", son sólo algunos de los mensajes que recibió de sus millones de fans y amigos del medio, como Yanet García, conocida como "La Chica del Clima", Andrea Escalona y la conductora Cynthia Urias.

La conductora se muestra siempre a la moda. Foto: IG @marisolglzc

La conductora es originaria de Torreón, Coahuila, y antes de ser una estrella en la pantalla chica estudió comunicación en la Universidad Iberoamericana Laguna, y después de participar en el concurso de belleza, decidió cursar la carrera de actuación. En el 2005 realizó su debut en la telenovela "Contra viento y marea", más tarde participó en "Vecinos" (2007) y "RBD: La Familia" (2007).

González es madre de dos hijas y está casada con el exfutbolista Rafael Marquéz Lugo. También ha sido conductora del equipo de Televisa Deportes, y es una de las artistas más populares y queridas de la televisión mexicana. En cada uno de sus proyectos impone con su estilo, como lo demostró en la transmisión de "Hoy" con su mini vestido que llama la atención por estilo plisado.

La exreina de belleza conquista con su estilo juvenil y moderno. Foto: IG @marisolglzc

SIGUE LEYENDO:

Marisol González se confirma como reina de belleza en ajustado mini vestido negro

El inesperado final que tuvo el anillo de compromiso que le dio Canelo Álvarez a Marisol González