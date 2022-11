Mariana Seoane se somete a cirugía por alarmante problema de salud, ¿podría perder la voz?

Mariana Seoane es una de las cantantes y actrices más queridas en el medio del espectáculo, por lo que su más reciente fotografía en redes sociales preocupó a sus fans debido a que en ella aparece en una cama de hospital y con el cuello vendado. Indicó que por el momento no puede hablar, pero compartió un mensaje en el que agradeció las muestras de apoyo.

La cantante, de 46 años, encendió las alertas luego de que compartiera una serie de historias en Instagran con las que explicaba que se sometería a una cirugía por alarmante problema de salud. Luego de ello, reveló la imagen desde la cama del nosocomio y con el cuello vendado, a lo que añadió que por el momento no puede hablar y será hasta que se recupere cuando informe más sobre su misteriosa enfermedad.

Mariana Seoane agradeció las muestras de apoyo. Foto: IG @laseoaneoficial

“¡Gracias a todos por sus muestras de cariño y buenos deseos! ¡Bendito Dios todo bien! Gracias a todo el equipo médico (…) Gracias a mi familia que son y serán lo más importante para mí. A mis amigos que son familia escogida, a mi ejército de amor y colegas que no dejan de hacerse presentes. Gracias de todo corazón. Mucho aprendizaje al pasar por este proceso (ya les contaré en cuanto pueda hablar), un abrazo fuerte hasta el alma”, escribió la actriz.

Durante un encuentro con los medios retomado por “De primera mano” en octubre pasado, Seoane reveló que se encontraba preocupada por su salud por algo “que salió de pronto”. Aunque no quiso dar más detalles al respecto, se dijo nerviosa y que no se trataba de algo sencillo por lo que no deseaba en aquel momento mencionar más.

Salud de Mariana Seoane

La intérprete de "Me equivoqué" mencionó que por el momento no podía hablar y de inmediato sus fans señalaron que podría tratarse de algo relacionado con sus cuerdas vocales, pues esta no es la primera vez que la cantante se somete a una cirugía por un problema de salud en esta parte de su cuerpo.

En 2018 la actriz de "El Chema" informó que la habían operado para retirar un quiste que tenía en esta misma área, en ese instante indicó que tras recuperarse retomaría sus proyectos sobre el escenario y se dejó ver más relajada que esta última vez, algo que encendió las alertas entre sus seguidores.

“Desde hace seis años tenia un quiste que es muy normal en los cantantes, súper normal en los actores también, por esfuerzo te salen (…) Mi cirujano descubrió que tengo una cosa que se llama sulcus, que es por eso que mi voz es ronca, que la tengo desde que era niña. El quiste es una cosa que salió por esfuerzo, por tanto trabajar, por esto y el otro y ya me lo quité, estoy muy bien gracias a Dios y ya empiezo otra vez”, dijo.

Mariana Seoane fue operada en 2018 para retirar un quiste de sus cuerdas vocales. Foto: IG @laseoaneoficial

