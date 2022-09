Mariana Seoane lanza nueva canción y luce mejor que nunca; se coloca como la "reina de la cumbia"

Mariana Seoane está de estreno, la cantante y actriz mexicana acaba de lanzar su nuevo tema “Vete ya”, una canción inédita con la que continua su carrera musical y con la que se coloca como la “reina de la cumbia”.

El video ya está disponible en YouTube, y en las imágenes aparece Mariana Seoane junto a su banda de músicos, la estrella de 46 años luce mejor que nunca y demostrado que otro de sus talentos es el baile. El proyecto audiovisual ha sido aplaudido por sus seguidores quienes destacan la belleza, la pasión, el carácter y la voz de la cantante que sigue en el ruedo de la música regional mexicana.

"Ahora vete

Ahora vete

No me importa lo que pienses

Mucho menos lo que sientes Ahora vete

Tan sólo vete

No me importa lo que pienses

Ni tampoco lo que intentes

Se terminó Ahora vete

Vete"

Mariana Seoane está estrenando un nuevo proyecto. IG/laseoaneoficial

“VETE YA..!!! Claro que siii!!! Disponible en todas las plataformas digitales!! Ya vieron el video??? Gracias @hildegardtan @rafaloaroficial @javier_cabrera #agradecida #bendecida #newsingle #musicanueva #newvideo #laniñabuena #lareinadelacumbia #cumbiarock #arrelulu”, escribió la estrella en sus redes sociales

Cabe destacar que su carrera Mariana Seoane ha logrado llevar al éxito varias canciones como: “El embrujo”, “Una cerveza”, “Te vas” y “Ya no sabes de mi vida”, “Una de dos”, “Que no me faltes tu”, “Atrévete a mirarme de frente”, “Mermelada” y “Me Equivoqué” por mencionar algunas.

Mariana Seoane en redes sociales

La artista constantemente da a conocer su vida personal y su carrera artística en plataformas digitales, sus ratos en familia y anécdotas de grabación, su trabajo en series o telenovelas de las que en repetidas ocasiones es la antagonista.

