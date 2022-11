Las canciones de Vicente Fernández y Juan Gabriel que son nombradas “cultural histórica” en Estados Unidos

Dos de los artistas mexicanos más reconocidos a nivel internacional serán incluidos en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos, se trata de Vicente Fernández y Juan Gabriel, que, aunque ninguno de ellos está con vida, su legado aún sigue presente y cautivando a las personas que disfrutan de sus canciones.

Vicente Fernández con “El Rey” y Juan Gabriel con “Amor eterno” formarán parte del registro actual de la Biblioteca en la que ahora serán 33 canciones las que conforman el copilado, según información de El Cactus Hispano del Congreso, quienes presentaron nuevos títulos en los que destacan los mexicanos.

En la lista seleccionada a partir de sugerencias que los usuarios de redes sociales brindaron también hay canciones como "Las caderas no mienten" de Shakira; el álbum homónimo de Rage Against the Machine; y "Feliz Navidad" de José Feliciano, todos ellos proyectos musicales con un valor y presencia en Latinoamérica y en los pobladores de habla hispana de Estados Unidos.

También se menciona que el representante estadounidense Joaquín Castro, quien es miembro de del Cactus Hispano del Congreso, ha presionado durante años para aumentar la representación de los latinos en los medios.

¿De qué se trata el reconocimiento a las canciones?

Desde el año 2022 se seleccionan 25 títulos que son aporte en la cultura, historia o tienen algún valor significativo y que estos tengan al menos 10 años de antigüedad, esta acción es realizada por el Bibliotecario del Congreso en colaboración con la Junta Nacional de Preservación de grabaciones.

“Debido al requisito de que los títulos tengan al menos 10 años de antigüedad y puedan remontarse a las primeras grabaciones, el registro actualmente refleja una época en la que a los latinos no se les daban oportunidades comerciales y eran una porción menor de la población (…) Para llenar este vacío, hacemos esfuerzos especiales para descubrir grabaciones de artistas hispanos y otros artistas diversos de color", manifestó Steve Leggett, director de programa de la junta.

“Amor eterno” de Juan Gabriel

Se trata de uno de los temas más conocidos de México, todos en algún momento han cantado dicha pieza que compuso el mismo Alberto Aguilera Valadez, nombre real de Juan Gabriel, además también fue interpretada por Roció Dúrcal, una de las cantantes españolas que destacaron en el país con la música ranchera.

“El Rey” de Vicente Fernández

El cantante que falleció el 12 de diciembre del 2021 hizo famoso el tema “El rey”, una composición de José Alfredo Jiménez Sandoval, con el que fue reconocido, no había un evento en el que “El Charro de Huentitán no interpretara dicha melodía, pues era parte esencial de su repertorio.

