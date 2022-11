VIDEO: Julión Álvarez recuerda cuando comía con Vicente Fernández y el charro lo regañó por un duro motivo

Fue en 2017 cuando el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América decidió que uno de los cantantes más queridos del regional mexicano debía estar en su lista negra debido a una presunta participación en negocios ilícitos de lavado de dinero, por lo que su carrera se vio duramente afectada, pese a que todo señalaba al cantante de regional mexicano, este desde un principio aseguró que lucharía por demostrar su inocencia, se trata de Julión Álvarez, quien ahora goza de libertad en este sentido.

El proceso fue largo, pues durante casi cinco años el cantante no pudo presentarse en Estados Unidos, y su música no podía ser reproducida en plataformas como Spotify, así como también sus redes sociales no podían ser verificadas, lo cual lo distanció principalmente de su público más joven.

Pero ahora esto es historia debido a que en mayo de este año cuando dio a conocer a los medios de comunicación que su nombre estaba limpio y fuera de aquella lista negra, demostrando su inocencia, por lo que nuevamente podrá reactivarse de todas las formas en la industria musical.

Julión Álvarez retoma su carrera luego de cinco años sin estar en plataformas. Foto: Estefanía Arreola

Recuerda la vez que Vicente Fernández lo regañó

Durante el encuentro con la prensa en el InterContinental Presidente México, el cantante de “Ojos verdes” reveló que a pesar de que su logró entregar la información y pruebas necesarias para limpiar el nombre del artista originario de La Concordia, Chiapas, lo cierto es que él aseguró esta tarde durante su conferencia de prensa en la Ciudad de México que seguirá trabajando por limpiar su imagen, pues se debe a su público.

Otro de los momentos relevantes de la conferencia de prensa llegó cuando el famoso ex vocalista de la Banda MS recordó el momento en que vivió una peculiar anécdota con el fallecido cantante mexicano Vicente Fernández, quien es conocido como uno de los máximos exponentes del regional mexicano.

"Tuve la dicha de estar con él una vez, me invitó a un evento a cantar un palomazo, la verdad no puedo presumir algo más, aunque puedo decir que si me regaño, una vez estábamos comiendo en bola, estábamos hablando de caballos y de repente dice ‘una rienda, pero para ese muchacho porque es muy mal hablado'”, recordó el famoso cantante, quien además expresó su eterno cariño y admiración al patriarca de la dinastía Fernández.

