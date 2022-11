Pedro Infante: ¿Eulalio González "Piporro" confirmó la muerte del "ídolo de México"?

Pedro Infante fue el actor más reconocido de la Época de Oro del Cine Mexicano. El histrión fue muy querido por el público y por sus compañeros de escena, como fue el caso de Eulalio González "Piporro", con el que formó una gran amistad que duró hasta la muerte de "El ídolo de México" el 15 de abril de 1957. Hay versiones que aseguran que el actor originario de Nuevo León fue una de las personas que encontró el cuerpo de su compañero y que confirmó el fallecimiento de éste, por eso en una de sus últimas entrevistas se le cuestionó sobre la veracidad de esta información.

El "ídolo de Guamíchil" llegó a la capital del país desde Sinaloa siguiendo su sueño de convertirse en cantante, ya que había iniciado en su ciudad natal y contaba con mucha popularidad, sin embargo, quería tener más exposición. Pero el intérprete de "Cien años", no sólo cautivó a los productores musicales, también a los directores de la época dorada de la cinematografía, así que lo llamaron para ser el estelar de más de 60 cintas, las cuales recorrieron el mundo y consiguieron éxito internacional.

Eulalio González tuvo una historia similar a Infante, pues a pesar de que fue un destacado reportero y locutor de radio de Monterrey, Nuevo León, se mudó a la Ciudad de México para probar suerte en la industria de la radiodifusión. No obstante, su talento, galanura y carisma lo llevaron al filmar varias películas, convirtiéndose así en una de las máximas figuras de la cinematografía nacional. Además, incursionó en la música como cantante y escritor popularizando el género norteña, por lo que hoy es recordado como "El rey del Taconazo".

Piporro y Pedro Infante fueron amigos

De acuerdo a lo narrado por "Piporro", conoció al protagonista de "Pepe, el Toro" cuando apenas estaba comenzando y se presentó en un importante auditorio de Monterrey, en donde él era maestro de ceremonias, años después se reencontraron en la capital del país, en el tiempo que Pedro ya era conocido, mientras que Eulalio estaba buscando una oportunidad, sin embargo, el artista originario de Mazatlán, Sinaloa, lo reconoció y tuvo una convivencia muy emotiva.

Posteriormente, a finales de la década de los años 40, Lalo, como también era llamado el actor, hizo casting para el personaje de "El Piporro" en la radionovela "Ahí viene Martín Corona" de la XEQ, protagonizada por Pedro Infante. Debido a que su voz gustó mucho a los productores, se quedó con el papel y logró así un rotundo éxito y aceptación por parte del público mexicano. Tras la fama de la historia, se decidió llevarlo al cine con el cantante de "Amorcito corazón" como protagonista, no obstante, el director Miguel Zacarías se negaba a que González hiciera el papel que personificó en la versión de radio.

Fue gracias a la intervención de Infante que Eulalio pudo hacer el personaje de "Piporro" en la versión para el cine, es por esa razón que el regiomontano era conocido como su ahijado. Asimismo, los artistas formaron una buena amistad la cual terminó con la muerte de "El Rey de las Rancheras?" el 15 de abril de 1957, cuando su avioneta se estrelló cerca de la ciudad de Mérida, Yucatán, de donde estaba saliendo para dirigirse a la Ciudad de México.

¿Piporro encontró muerto a Pedro Infante?

Los rumores de la época afirmaban que Eulalio González fue una de las personas que confirmó la muerte de Pedro Infante, sin embargo, en una de sus últimas entrevistas el protagonista de "El tragabalas" y "El rey del tomate" aclaró que eso se debió a un mal entendido, pues afirmó que llegó hasta el último en el sepelio. Explicó que todo surgió a causa de que se hizo un documental del día en el que falleció el cantante y actor, en el que se recopilaron algunas imágenes y el salía en una escena, no obstante, indicó que no estuvo ahí.

"En realidad yo no estaba en la Ciudad de México en el velorio, fui a un homenaje que hicieron en la ANDA. Después hicieron una película, pero yo en realidad no estuve en el sepelio, me pusieron ahí. Inclusive también salió Javier Solís, que creo que ni conoció personalmente a Pedro Infante, pero eso lo insertaron en la película, pero yo en realidad no estuve por que no me tocó, llegué hasta después", comentó el actor que aclaró que no estuvo en el funeral del artista.

