Andrés García: Margarita Portillo esposa del actor da su opinión sobre Leonardo García

Luego de la polémica que se ha suscitado en los últimos días alrededor de Andrés García y las fuertes declaraciones que hizo en contra de su hijo Leonardo García después de que éste asegurara que la esposa del actor no le da información de la salud de su padre ni tampoco dejaba que se acercara a él debido a presuntos intereses económicos de Margarita Portillo.

Ante esta situación es la propia Margarita Portillo quien habló al respecto, luego de de que Andrés García estalló contra su hijo Leonardo a quien pidió que no se meta con su familia, por lo que la esposa del protagonista de “Pedro Navajas” asegura que no entiende el por qué Leonardo actuó de esta forma.

“Nada hubiera pasado si Leonardo hubiera venido a ver a su papá, si me hubiera llamado, esa cuestión que tenía que haber sido tan sencilla lo hizo de esa manera”, comentó Margarita Portillo para VLA

Andrés García quiso hacer el video

Aunque mucho ha sido criticado que se exponga al actor Andrés García de esta manera pues su salud está muy deteriorada, Margarita Portillo explica que afortunadamente cada vez está mejor el actor, sin embargo, revela que si hay videos en redes sociales es por qué él así lo quiere.

“¿Por qué Andrés decide hacer este video? porque esa es decisión de Andrés, porque sigue teniendo el mismo carácter aún en sus momentos más graves”, reveló Margarita Portillo

Durante la entrevista con VLA, la esposa de Andrés García cuenta que el actor se enteró del comunicado de prensa que lanzó su hijo hace unos días mientras ella, y la hermana del galán de ojos verdes estaban con él en la cama mientras lo cuidaban.

Luego que la hermana de Andrés García leyó el comunicado de Leonardo, el actor por petición propia pidió contestarle a su hijo, y ese es el video que se ha visto en donde se le ve muy enojado al histrión.

¿Qué le dijo Andrés García a su hijo Leonardo?

Luego de lanzar un comunicado de prensa en donde señala que el deterioro de la salud de su padre se debe a que no ha recibido los cuidados pertinentes y señala a Margarita Portillo como la responsable de esto, Leonardo García ya recibió una contundente respuesta por parte de su polémico padre.

“Para el cretino de mi hijo Leonardo. Él es el que nunca ha ayudado en nada a esta casa, lo único a lo que ha venido es a estar de gorrón. No ha pagado la comida de nadie jamás, entonces Leonardo ya cállate la p**a boca deja de hablar pend***das y mentiras, ni has ayudado en nada a nadie, todo el mundo ha ayudado más que tú. El hijo de Margarita, Andrecito, y Margarita me han cuidado y yo no sé (…) Un consejo, deja de ch***ar, no te metas con mi familia”, dijo Andrés García desde una cama.

La herencia de Andrés García

Durante la entrevista con Venga la Alegría, Margarita Portillo fue cuestionada sobre la herencia de Andrés García, ante esto la esposa del actor reveló que ella es la única que sabe a quien le heredará todo el polémico actor y prefiere no decir más pues un testamento es privado, pero eso sí asegura que cuando llegue el momento de abrirlo todos se van a sorprender.

Sin embargo, Portillo dejó claro que Andrés García ya vendió el castillo y es con ese dinero con el que subsiste actualmente por lo que ya no le preocupa lo económico afortunadamente.

