Andrés García: de no reconocer a sus hijos a su reto con Palazuelos, las polémicas en su enfermedad

Andrés García ha sido tema de conversación en las últimas semanas, no sólo porque muchos están preocupados por su estado de salud, sino también porque ha tenido diferentes discusiones con sus hijos, Andrea y Leonardo García, así como con Roberto Palazuelos. A pesar de estar enfermo, el actor sigue protagonizado polémicas que lo han puesto en la mira del público y de los medios de comunicación que no dejan de cubrir las noticias que surjan sobre el artista, de 81 años.

A lo largo de este año, el protagonista de "Pedro Navajas" ha entrado y salido del hospital, pues el artista fue diagnosticado con cirrosis hepática, la cual ha ido mermando poco a poco su salud. El galán de telenovelas de los años 80 cada vez luce más delgado y tiene un semblante desmejorado, de hecho él mismo ha dicho que ha pensado en quitarse la vida debido a los graves problemas que tiene, sin embargo, ha salido adelante gracias a los cuidados de su esposa Margarita Portillo y su hermana Rosita García.

El actor está delicado de salud debido a sus cirrosis y otras complicaciones IG @andresgarciatvoficial

Andrés García se pelea con sus hijos Andrea y Leonardo

Desde la semana pasada las cosas han estado tensas en la Dinastía García, pues después de que Andrés fuera hospitalizado de emergencia por una sobredosis de una sustancia ilícita y que se señalara a sus tres hijos por no cuidarlo, Leonardo fue el primero en tomar cartas en el asunto y reveló que es la esposa de su padre quien no les permite estar cerca de él, además de que señaló que no les ha hecho de su conocimiento el verdadero estado de salud del histrión.

Esto provocó la furia de Andrés García quien este jueves contestó a su hijo. Aún postrado en la cama, el protagonista de "Mujeres engañadas" mandó un fuete mensaje para Leonardo, en el que aseguró que la única que lo ha cuidado es su esposa Margarita y el hijo de esta, así como su hermana, por lo que le exigió que se deje de meter con su familia: "Él es el que nunca ha ayudado en nada a esta casa, lo único a lo que ha venido es a estar de gorrón. (...) ya cállate la p**a boca deja de hablar pend***das y mentiras, ni has ayudado en nada a nadie, todo el mundo ha ayudado más que tú", le dijo.

Esta no es la primera vez que el actor nacido en República Dominicana tiene un conflicto con uno de sus vástagos, pues anteriormente se había alejado de Andrea García, su única hija. La también actriz ha intentado reconciliarse con su padre y ha expresado sus deseos de verlo, sobre todo ahora que está muy enfermo, no obstante, la estrella de cine y televisión se ha negado rotundamente, ya que aún está molesto debido a unas supuestas declaraciones en las que ella lo acusó de abuso.

Leonardo García se lanzó contra la esposa de Andrés García Foto: Especial

Hasta Roberto Palazuelos se ha peleado con Andrés García

Sus hijos no son los únicos que han sido víctimas de su furia y cambios de humor, pues hasta Roberto Palazuelos se ha enfrentado con el actor. Hace algunos años, el empresario era una de las personas más cercanas a Andrés García, hasta se dijo que estaba incluido en su testamento, sin embargo, un día se lanzó contra el llamado "Diamante Negro", a quien hasta llegó a retar a duelo con arma de fuego.

De acuerdo a García, el también actor y estrella del reality "Palazuelos mi rey" lo amenazó y no le permitía vender una de sus propiedades, algo que ha negado el empresario. De hecho, el abogado desmintió esta versión y aseguró que es Margarita Portillo quien ha intentado que el ex galán de Cine de Ficheras se quede sólo, pues tiene intereses económicos, por lo que apoyó a su amigo Leonardo en las declaraciones en contra de la esposa del artista, de 81 años.

Roberto Palazuelos está peleado con Andrés García debido a malos entendidos Foto: Especial

SIGUE LEYENDO:

Andrés García: ¿Quién es Margarita Portillo, esposa del galán del cine mexicano?

Las FOTOS que comprueban que Andrés García vive el momento más difícil de su vida