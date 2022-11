VIDEO | Así fue la última reunión feliz de Andrés García con su hijo Leonardo

Los días recientes han vuelto a ser complicados para Andrés García, quien ha sufrido una recaída de salud provocada por un ingreso de emergencia al hospital, todo derivado de una sobredosis que el actor habría padecido. Como un paciente de alto riesgo en este momento, su vida corre peligro y él es consciente de ello.

Ante esto, muchas voces en su entorno claman paz para él, mientras otras más distantes hacen un llamado para que se le apoye como se debe. Es así que su hijo, Leonardo García, ha indicado que Margarita, la pareja de su padre, no lo cuida debidamente. Esto derivó a su vez en que Andrés García exigiera a su hijo que no se meta donde no le llaman, algo que hizo eco en los medios de comunicación.

Ante semejante momento para la familia, es válido recordar la última reunión en santa paz que tuvieron Andrés García y Leonardo, quienes compartieron el agua y la sal como padre e hijo, llenos de recuerdos y anécdotas para la posteridad.

Andrés García y Leonardo, se reúnen

Este suceso aconteció hace cinco meses exactamente. Fue el pasado 24 de junio cuando el equipo de Andrés García publicó en su canal de YouTube el programa número 70, emisión titulada "Una tarde con Leonardo García", hijo al que no ve con tanta frecuencia.

Entre amistades de Andrés y gente que le estima de toda la vida, el actor compartió una comida con su hijo Leonardo, quien estuvo acompañado para la ocasión de su pareja. En este recuerdo, se ve a un Andrés en mejor estado de salud, ya con los evidentes síntomas de la vejez, pero luchando por mantenerse sano. Incluso, en algún momento, es invitado por uno de sus amigos a tomarse la oxigenación para saber cuánto está saturando, sorprendiendo así con un excelente resultado.

Leonardo, al cuidado de su padre

En un momento del video, se puede ver a Leonardo regresando con su padre a la mesa, tal como si le hubiera acompañado a otro lugar y le cuidara el paso. Ayudándolo en todo momento, se preocupó por colocar bien su silla y cojines, destacando que sabe de su lesión de espalda.

En ese momento comenzó una charla más distendida entre Andrés, Leonardo y la pareja de este último, quienes hablaron de la salud de García e incluso tocaron la posibilidad de encontrar un rehabilitación a su dolor de espalda.

Al final, entre risas y recuerdos, esta comida fue el último momento de paz entre Andrés y su hijo Leonardo, quien ha sido el más exitoso y destacado públicamente de todos los que el actor tiene.

SIGUE LEYENDO

Roberto Palazuelos se une a Leonardo García en contra de esposa de Andrés García: "Le importa el dinero"