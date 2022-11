FOTO | La Bebeshita presume cintura de envidia con vestido con sexys aberturas

Una de las personalidades más polémicas de la televisión mexicana es "La Bebeshita", quien además de haber sido parte de MasterChef Celebrity y MasterChef Junior, ha tenido participaciones en "Venga la Alegría" y se dio a conocer gracias al programa "Enamorándonos", aunque se ha sabido mantener vigente gracias a redes sociales, donde continuamente comparte fotografías que causan furor entre sus seguidores, tales como la que subió hace unas horas.

En ella, se aprecia a la joven y guapa influencer luciendo un vestido de impacto negro, el cual además de resaltar su figura, cuenta con detalles que le ayudan a demostrar que cuenta con una cinturita envidiable, la cual muchas mujeres soñamos con tener, demostrando que, contrario a lo que muchos dicen de ella, no es una mujer robusta, cuestión que si bien no tendría nada de malo, no encaja en su descripción física.

De hecho, en repetidas ocasiones ella misma ha dicho que no está gorda y que simplemente tiene un cuerpo con muchas curvas, haciendo referencia a que sus piernas, busto y glúteos son muy voluminosos, sin que esto implique necesariamente que tenga un sobrepeso.

Este es el vestido con el que La Bebesita se robó los suspiros

Pues, tal y como podemos ver en la fotografía, "La Bebeshita" cuenta con una figura super delineada, y a pesar de que tiene unos cachetitos muy tiernos, eso no impide que su cuerpo sea una bomba sexual que justamente se caracteriza por sus medidas de impacto, las cuales la hacen ser el centro de atención en cualquier lugar.

De ahí que muchas veces, cuando la veíamos en MasterChef Junior la viéramos con atuendos más bien estrafalarios, los cuales si bien no dejaban lucir su sensualidad, le permitían expresar su estilo de otra manera, pues estaba tratando con un público potencialmente infantil.

Pero volviendo al outfit de "La Bebeshita", conviene destacar que las aberturas del vestido de la guapa conductora no son regulares, ya que en vez de ser las clásicas pincitas que solo hacen énfasis en la cintura, estas aberturas hacen una especie de juego en zigzag que permite que el ombligo de la joven se luzca, sin que su abdomen quede completamente al descubierto.

Y aunque no podemos ver con qué tipo de calzado complementó "La Bebeshita" este subliminal atuendo, lo cierto es que al ser un vestido sencillo y seductor, puede ser sencillamente combinado con casi cualquier tipo de zapatos, aunque te recomendamos que si planeas usar algo así en un evento de fin de año, te decantes por unas zapatillas o sandalias con glitter o metálicas, ya que estas le darán un punto de luz a tu look final.

