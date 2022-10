"La Bebeshita" se luce en impactantes bikinis y deja de lado a sus haters

Daniela Alexis, mejor conocida como La Bebeshita fue severamente criticada en las redes sociales debido a un reel que publicó donde mostró algunas de sus candentes fotografías que ha publicado en su cuenta de Instagram, principalmente. La ex participante de MasterChef Celebrity, comenzó el video ataviada con un bikini de color blanco con incrsutaciones que parecían diamantes.

La rubia Bebeshita con el cabello desteñido en color azul claro en las puntas inicia su sesión dentro de una piscina techada mientras colocó un filtró en el reel. En la segunda imagen ahora la también influencer aparece en el mismo sitio pero ahora con otro bikini con en color rojo en la parte inferior, y en la superior con un modelo en forma de rombos de color plateado.

Durante la tercer parte del reel, Alexis luce otra diminuta prenda negra, pero ahora de lencería que tiene una red transparente sobre su pecho al tiempo que La Bebeshita hace movimientos sensuales con su cabeza. Acto seguido, la ex del exitoso programa Enamorándonos -donde se hizo famosa- salió vestida como una faraona luciendo un atrevido escote.

Finalmente se le ve a La Babeshita en el momento en que sube a una avioneta privada mientras luce otro corto conjunto también de color negro, mientras camina y sube las escaleras de la aeronave. Por este reel, algunos de los usuarios en Instagram arremetieron contra la conductora de Venga la Alegría Fin de Semana al cuestionarla por solo mostrar su cuerpo en bikini.

Las duras críticas contra La Bebeshita

Algunas de las duras críticas que recibió Daniela Alexis fueron: “Yo me pregunto, esta (sic) chica tiene algun (sic) talento? Porque solo se la pasa enseñando sugestivamente su cuerpo”. Otro detractor más siguió la crítica y en respuesta a la primera escribió:

“Lo mismo pienso, no es envidia que ellos estén en la TV, pero salieron de un programa de morbo y fraude, al final ellas tienen más operaciones que un libro de Matemáticas, aquí la verdadera pregunta de las televisoras es??? Porque los tienen hay si no tienen algún talento, es como si pagarás un mecánico que no sabe de mecánica”.

Pero La Bebeshita sigue ganando seguidores quienes admiran la belleza de la conductora de TV Azteca con frases como: “Hola hermosa que linda eres me encanta verte y me gustas mucho hermosa de verdad ojala que aceptes ser mi novia”, o “Estás bien chida Bebeshita”, además de:

“WOW, WOW, WOW! Pero que sexy y hermosa bebeshita”

“Cada día más enamorado de ti”

“Uuuufff hermosa”

Daniela Alexis acumula tan solo en Instagram 3 millones de seguidores en poco más de mil publicaciones. La Bebeshita es una de las influencers que también tiene exposición en la televisión y por lo tanto divide opiniones en cuanto a su papel en ambas plataformas.

RMG