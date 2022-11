Esta es la mejor película de Robert de Niro en Netflix y debes verla si eres un amante de las historias intensas

Robert Anthony De Niro, mejor conocido simplemente como Robert de Niro, se ha consolidado como una de las figuras más emblemáticas de la industria cinematográfica de Hollywood desde la década de 1970. A pesar de que nació en Nueva York, lo cierto es que el histrión tiene ascendencia italiana e irlandesa.

El arte viene en sus venas, aunque no de manera escénica, pues su madre fue pintora y poeta, mientras que su padre fue un escultor, por lo que siempre estuvo ligado a su parte sensible, lo que le permitió con mayor facilidad ser transmisor de emociones a través de la actuación, algo que decidió estudiar para lidiar con su timidez, por lo que inició participando en obras de teatro escolares desde los 10 años.

Cuando tenía 16 años, Robert De Niro decidió dedicarse de lleno a la actuación y luego de algunos años de estudio logró aparecer en su primera película, The Wedding Party (1963), sin embargo, dicha película no vería la luz hasta el año de 1969, no obstante, durante ese tiempo apareció en otras producciones como extra y en diferentes obras de teatro.

La mejor película de Robert de Niro está en Netflix

Uno de sus momentos de mayor éxito llegó con la cinta que te recomendamos a continuación, se trata de un filme que actualmente se encuentra disponible en Netflix y que sin duda debes de ver por lo menos una vez en tu vida, se trata de la cinta “Taxi Driver”.

Este largometraje fue lanzado en 1976 y generó furor debido a su intensa trama, además de que es una producción dirigida por Martin Scorsese, considerado uno de los cineastas más exitosos en la industria cinematográfica a nivel global. El icónico De Niro además compartió escenas con Jordi Foster, Albert Brooks, Harvey Keitel, entre otros. Dicha producción estadounidense dramática contó con un presupuesto de 1.3 millones de dólares, mientras que su recaudación fue de más de 28 millones de dólares, considerando así un éxito rotundo para la producción.

De qué trata la película

Esta historia sigue la vida de Travis, un ex-marine solitario y deprimido que luego de regresar de la guerra de Vietnam habita en la ciudad de Nueva York a mediados de la década de los 70 y debido a que padece insomnio crónico, el protagonista interpretado por Robert de Niro decide trabajar como taxista por las noches.

Debido a que dedica sus noches de trabajo a pasar por los suburbios, pronto Travis se enamorara perdidamente de Betsy, una voluntaria en la campaña presidencial de un candidato en turno, pero pronto él arruinará la relación que tiene con esta joven a la que pretende.

Luego de experimentar un suceso violento y su reciente decepción amorosa, Travis comenzará a entrenarse físicamente y hacerse de un arsenal de armas, esto en caso de que tenga que defenderse, pero no se imagina que pronto su vida se verá relacionada en la violencia y en la cercanía con la prostitución de mujeres, sin pensar que más tarde se verá involucrado de manera apasionada y trágica con una prostituta menor de edad que podría llevarlo a su fin.

