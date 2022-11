Paola Rojas: este fue el escándalo que más afectó a la conductora de Netas Divinas

La conductora Paola Rojas ha sorprendido con su salida del noticiero "Al Aire", pero a pesar de eso sigue demostrando su talento y trabajo que la han llevado tener el reconocimiento en los medios, y sin importar el caos mediático por lo que ha pasado por culpa de su exmarido Luis Roberto Alves, ella habla sobre lo difícil que fue enfrentar esa situación

Aunque ya casi lleva más de cuatros años, el polémico video filtrado del exfutbolista, la carga emocional la tuvo que llevar la periodista y a través de una entrevista con Oso Trava reveló la incomodidad que sufre cada que le preguntan sobre ese acontecimiento que para ella no fue fácil de procesar.

La periodista mexicana de 45 años anunció en sus redes sociales su despedida del programa de noticias Foto: Especial

"Con mucha dificultad. Sigue siendo difícil justamente porque la pregunta regresa en entrevistas como esta, y porque cada vez que toco el tema tengo que pasar por este mismo filtro, de no plantear nada que sea difícil de procesar para mis hijos. Pero sin embargo me sigue dejando lecciones, sigo aprendiendo…Fue muy difícil, enserio, fue muy vergonzoso, fue muy doloroso, fue estresante, fue cansado, fue brutal”, declaró Rojas.

También habla sobre que para ella no era un conflicto solamente de aclaración en los medios, ya que incluso tenía que tocar base con su familia y el poder explicarlo de nuevo frente a cámaras no es nada fácil, porque de alguna manera sus hijos están involucrados e igualmente salieron afectados en ese momento.

Además del enojo que tenía contra el comentarista también las palabras del público o la gente que opinaba sobre lo que había sucedido le causaba rabia."Lo más terrible, la verdad, fue sí los ataques en el mundo digital. Me enfurecí contra todo. Fue todo tan brutal y tan espantoso… estaba como en todas partes, de entrada tener a toda una sociedad opinando, saber que todo el mundo está hablando de ti, pero además, algunos me parece que con mucha ligereza sin tomar en cuenta que ahí hay una mujer, una madre, eso fue muy brutal”, afirmó.

Comentó que realmente su compañeras de "Netas Divinas" le ayudaron a sanar Foto: IG

Pero después de todo ese sufrimiento pudo reconocer quiénes realmente eran sus amigos y quienes no, además de poder sacar el lado más fuerte de ella, no sólo por su bienestar sino también por cuidar de su familia y reputación. “Mi primer comentario alusivo y de manera muy sutil y breve fue escribir un tweet en el que decía, entre otras cosas, que soy mucho más fuerte de lo que pensaba, en referencia a todos esos ataques", destacó.

Después de varios años ella ha puesto la frente en alto con su dedicación al trabajo donde demostró su talento, tanto el sorpresivo debut de la película “Soy tu Fan” como su colaboración tan amena en “Netas Divina” y su salida en espacio de noticias es una puerta más porque conducirá y dirigirá un nuevo programa en N+ Media.

