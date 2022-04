Paola Rojas y Zague: ¿Por qué se separaron los conductores de TV?

Paola Rojas, una de las conductoras más queridas y talentosas de la televisión, volvió a atraer los reflectores luego que recientemente diera a conocer algunos detalles desconocidos acerca de la ruptura de la relación que mantenía con el exfutbolista Luis Roberto Alves Zague.

La popular presentadora de Televisa reveló además cómo cambió su vida desde que se separaran, debido a la difusión de un polémico video que protagonizaba Zague, así como sobre relación que mantiene actualmente con el también conductor deportivo y padre de sus dos hijos.

Si bien la titular del noticiero "Al Aire con Paola" ya había realizado previamente algunas declaraciones sobre el tema, ha sido en días recientes que durante una entrevista se refirió a lo que ocurrió después de que se filtrara un video sexual del exfutbolista, previo al Mundial de Rusia 2018, el cual detonó su divorcio.

"He tenido tiempo para crecer y estar en paz": Paola Rojas

Paola Rojas tuvo dos hijos con Luis Roberto Alves Zague. FOTO: Instagram

Fue hace cuatro años que, con la difusión de este video, se habría revelado una supuesta infidelidad de parte de Luis Roberto Alves Zague, lo que motivó a Paola Rojas a pedirle el divorcio y finalmente se separaran en medio de una gran polémica. Pasarían muchos meses antes que alguno de los dos hablara sobre este tema.

En una entrevista reciente Paola Rojas aseguró a los medios de comunicación que en estos momentos no le guarda rencor a su exesposo e indicó que, por el contrario, mantienen una muy buena relación con el actual comentarista de TV Azteca:

"Yo creo que alguien que formó parte de tu vida, alguien con quien compartiste momentos lindos y compartiste amor pues es una buena idea que siga existiendo no solamente una relación respetuosa, sino incluso cariñosa y amable", declaró.

Paola habló sobre la supuesta hija de Zague

Fue en el 2018 cuando se filtró el video de Zague. FOTO: Instagram

En el encuentro con la prensa, a Paola Rojas se le preguntó su opinión acerca de la supuesta hija que tiene Zague en Colombia: "Sería hasta irresponsable hablar de algo que no conozco a detalle y por eso no opino al respecto... La verdad es que no se ha modificado mi vida en absoluto; lo que tenía que acomodarse ya se acomodó como me parece ha sido conveniente para todos", refirió.

Finalmente la presentadora de 45 años habló sobre lo que ha pasado en su vida desde que se separó de Zague: "He tenido mucha oportunidad para reflexionar, para crecer, aprender que todo lo que nos ocurre nos puede dejar enseñanzas y he buscado que sea así. Además encuentro ratitos para meditar, entonces me siento mucho más en paz", concluyó.

