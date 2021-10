Paola Rojas y Zague: ¿Qué fue de la tercera en discordia?

A mediados de 2018, Paola Rojas decidió divorciarse de Luis Roberto Alves luego de diez años de matrimonio debido a que se filtró un video sexual del exfutbolista, en el cual, le mostraba sus genitales a su amante, quien supuestamente era la también conductora Paulina García Robles, con quien “Zague” compartió cámaras y micrófonos en ESPN, por lo que a tres años de ese escándalo que fue muy sonado te decimos que fue de la supuesta tercera en discordia ente Paola Rojas y Zague.

“Mira como la tengo dura por ti. Mira mi ver.. como está, impresionante”, fueron las palabras que dijo Zague en el video sexual que se filtró mientras estaba cubriendo el Mundial de Rusia 2018 por el que terminó su matrimonio con Paola Rojas.

El escándalo acaparó la atención de todos los medios mexicanos y de inmediato se inició una campaña para dar con la identidad de la tercera en discordia y diversos medios aseguraron que el video había sido dirigido para Paulina García Robles, quien fue víctima de todo tipo de señalamientos y luego de negar categóricamente los hechos, demandó a una conocida revista por haberla difamado, sin embargo, diversos medios aún aseguran que sí fue ella con quien el ex seleccionado nacional tuvo una relación extramarital.

Paola Rojas y Zague se casaron en 2009. Foto: Cuartoscuro

¿Qué fue de Paulina García Robles?

Tras el escándalo en el que se vio envuelta, la reputación de Paulina García Robles se vio verdaderamente afectada pues se convirtió en blanco de todo tipo de críticas e insultos en redes sociales, sin embargo, ella siempre señaló que no tuvo nada que ver con Zague y que solo era una víctima más de la situación al igual que Paola Rojas a quién le expresó su apoyo y solidaridad.

Con el paso del tiempo, los señalamientos en contra de Paulina García Robles fueron desapareciendo y debido a su talento, belleza e inteligencia siguió destacando como presentadora de diversos espacios televisivos de ESPN, cadena de televisión especializada en deportes a la que actualmente sigue perteneciendo.

En 2020, Paulina García Robles inició una relación con el futbolista Osvaldo Alanís, sin embargo, su romance solo duró unos meses y actualmente se desconoce si tiene o no un apareja, no obstante, en redes sociales ha dejado ver que se encuentra disfrutando al máximo de los placeres que le permiten su profesión y el escándalo en torno a Zague y Paola Rojas ya es cosa del pasado.

Paulina García Robles dejó atrás el escándalo con Zague. Foto. IG: paulina.gr

¿Cómo se lleva Paola Rojas con Zague?

Hace unos días, durante un encuentro con diversos medios, Paola Rojas fue cuestionada sobre cómo es que se lleva con Zague, quien es padre de sus dos hijos, por lo que la conductora señaló se tratan con respeto y cariño.

“Yo creo que alguien que formó parte de tu vida, alguien con quien compartiste momentos lindos y compartiste amor pues es una buena idea que siga existiendo no solamente una relación respetuosa sino incluso cariñosa y amable”, comentó Paola Rojas, quien, a su vez, evitó hacer comentarios sobre la supuesta hija no reconocida que le salió a su ex pareja en Colombia.

