Paola Rojas revela cómo es su relación con Zague a tres años de su divorcio

Paola Rojas y Luis Roberto Alves “Zague” se divorciaron a mediados del 2018 luego de que se ventilará una infidelidad del ex futbolista a través de un video sexual y desde entonces, la periodista ha tratado de mantener su vida lo más hermética posible, sin embargo, recientemente se animó a hablar sobre cómo es que se lleva actualmente con el padre de sus dos hijos y aseguró que no hay rencores sino todo lo contrario, incluso, detalló que su relación está basada en el cariño y en la amabilidad por todo lo que vivieron y lo que siguen compartiendo aunque ya no estén juntos.

““Yo creo que alguien que formó parte de tu vida, alguien con quien compartiste momentos lindos y compartiste amor pues es una buena idea que siga existiendo no solamente una relación respetuosa sino incluso cariñosa y amable”, comentó la conductora de Netas Divinas, durante un encuentro con diferentes medios, asimismo, señaló que todos los malos momentos que pasó a raíz de la infidelidad y separación del ahora comentarista ya quedaron atrás y aseguró que actualmente siente mucha paz.

La titular de “Al Aire”, también fue cuestionada por los medios sobre lo que pensaba la supuesta hija que tiene su ex pareja en Colombia, no obstante, Paola Rojas señaló que prefería no opinar pues realmente desconoce del tema, asimismo, aprovechó para reiterar que su vida “se acomodó” tras la ruptura con el ex seleccionado nacional.

“Sería hasta irresponsable hablar de algo que no conozco a detalle y por eso no opino al respecto (...) La verdad es que no se ha modificado mi vida en absoluto; lo que tenía que acomodarse ya se acomodó como me parece ha sido conveniente para todos”, señaló la bella conductora.

La periodista es una de las figuras más queridas de la televisión mexicana. Foto: IG: paolarojas

Desmiente supuesta relación con Beto Cuevas

Hace unas semanas se hizo muy fuerte el rumor en el que se aseguraba que Paola Rojas había dejado la soltería y que el afortunado galán que se había robado el corazón de la periodista era nada más y nada menos que el cantante chileno y ex líder de “La Ley”, Beto Cuevas, sin embargo, la periodista aprovechó para desmentir estas versiones y aseguró que lo único que hay entre ambos es una bonita amistad.

“Vuelvo a aclarar, Beto Cuevas me cae increíble, me gusta muchísimo su trabajo, pero no tenemos una relación, partamos de eso, lo entrevisté y yo creo que les gustó cómo nos veíamos juntos y a partir de ahí empezaron a construir”, sentenció la periodista.

Cabe mencionar que hace unos días el cantante chileno ya había salido a hablar sobre el tema y al igual que la periodista señaló que solo tienen una amistad, no obstante, aseguró que, por ahora, sería la peor opción para Paola Rojas ya que tiene una agenda de trabajo sumamente saturada, por lo que no tendría tiempo para la relación.

Como se mencionó antes, Paola Rojas se divorció de Zague en 2018 y desde entonces la periodista se ha mantenido soltera, sin embargo, en diversas ocasiones ha reiterado que no está cerrada al amor, pero ha dejado en claro que tener una pareja no es su prioridad por ahora, pues está feliz enfocada en su carrera y en sus dos hijos.

Paola Rojas y Beto Cuevas confirmaron que no son pareja. Foto: Especial

