Yalitza Aparicio da vida a "Rocío" mujer que sufre trastornos mentales

Tras interpretar a Rocío, una mujer que sufre desórdenes mentales, lo que hace que cometa un crimen, Yalitza Aparicio aseguró que es un necesario tomar en cuenta la salud mental, tratarla y tener a un especialista al lado para evitar reacciones o situaciones como la que vive su personaje, en la nueva temporada de mujeres asesinas.

“Respecto a la salud mental lo que encontré fue que es a lo que menos le prestamos atención, si te duele la cabeza tomas una pastilla, siempre vas a tomar algo o buscar al doctor para que te quite el dolor, pero cuando te sientes mal emocionalmente no buscas a nadie para encontrar ese apoyo a veces pensamos que con el tiempo todas esas cicatrices se van a borrar pero hay cosas que se van a almacenando ahí y hasta que llega algo y lo detona, la salud mental es algo muy importante que debemos cuidar y tratar para que este tipo de cosas no sucedan”, dijo en entrevista.

La serie está inspirada en el libro “Mujeres Asesinas” de Marissa Grinstein Foto: Cortesía

La actriz además agregó que ayuda todos deberían tener, “en el caso de Rocío, justamente hablamos de que si a ella se lo hubieran detectado a tiempo no hubiera llegado hasta lo que hizo, ya que pudo haberse tratado antes, pasa en la mayoría de los casos dejamos que todo va pasando y no lo solucionamos. Siento que todos aquí deberíamos de tener una ayuda terapéutica, no solamente yo como figura pública que estoy enfrente de la pantalla, también ustedes que nos ayudan a transmitir nuestra voz hacia el público”.

La antología original contó con actrices, como Itatí Cantoral, Verónica Castro, Edith González y Aislinn Derbez. Foto: Cortesía

Sobre los retos que enfrentó Aparicio para interpretar a Rocío detalló, “muchas cosas experimenté detrás de este personaje, la principal fue asimilar que era un caso real y que alguien lo había pasado, pero lo único que trate de entender es lo que llevaba a tomar algunas decisiones, fue un proceso complejo, pero afortunadamente gracias a Carlos García, el director, resultó más fácil llevar al personaje al punto que se necesita”.

ILUSIÓN

En el capítulo Yalitza hace una escena en la cual se casa, lo que le gustó, “Fue maravilloso, creo que muchas personas hemos soñado con esa parte, la boda fue algo increíble, porque fue la primera vez que, dentro de la ficción, me visto de novia, fue algo encantador el reflejar este momento tan importante en la vida de Rocío”.

