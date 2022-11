Yalitza Aparicio conquista la red con vestido blanco ideal para el otoño

Yalitza Aparicio demostró que los vestidos no sólo son para el verano y la primavera, también pueden lucirse esta temporada de otoño, como lo dejó ver en una reciente fotografía en Instagram al posar con una pieza blanca con la que conquistó la red y se llevó cientos de reacciones positivas por parte de sus fanáticos, quienes siempre la apoyan en cada uno de sus proyectos, incluidos sus trabajos como modelo.

La actriz se encuentra en uno de sus mejores momentos, pues además de ser parte de diferentes proyectos como "Mujeres Asesinas", poco a poco se ubica como un ícono de la moda para varias jóvenes, pues constantemente aparece en portadas de revistas y en alfombras rojas, presumiendo atuendos sofisticados, innovadores y en tendencia, como lo hizo recientemente en la presentación de una nueva serie en la que compartirá créditos con diferentes artistas internacionales.

Yalitza Aparicio presenta “Peace Peace Now Now”

La artista, de 28 años, presentó este jueves "Peace Peace Now Now", una serie documental en la que trabajó con la chilena Daniela Vega, la española Ester Expósito, y la cantante escocesa Shirley Manson, quienes recorrerán varias partes de su región recopilando historias de mujeres que se enfrentaron conflictos armados; en el caso de la mexicana irá a Guatemala para escuchar a las abuelas de Sepur Zarco, un grupo sobrevivientes de la guerra civil que azotó a aquel territorio durante 36 años.

“Me emociona saber que estas historias serán contadas desde la perspectiva de cuatro mujeres por las cuales cada una de nosotras ha luchado en nuestro campo de alguna manera y ha buscado atraer atención vital a sus casos”, dijo Yalitza a través de un comunicado en el que dio a conocer cómo se siente al participar en este documental que estará disponible en la plataforma de Star Plus a partir del 23 de noviembre.

En tanto, la noche de ayer se realizaron algunas ruedas de prensa, por lo que Aparicio aprovechó para elegir un vestido blanco con algunas pliegues verticales para hacer esta promoción. La prenda era de tirantes con escote en "V", así como unas rayas que hicieron que definiera su silueta, a pesar de que era una prenda que se puede ver muy sencilla a simple vista, era muy elegante, perfecta para el tipo de evento al que asistió en el que dejó ver que conoce sobre las tendencias de la temporada, pues otras famosas han vestido outfits similares.

Fue en la cuenta del maquillista de Yalitza, Ger Parra, quien compartió en su cuenta de Instagram la foto del look de la actriz que se dio a conocer con la cinta "Roma". "Peace peace now now @yalitzaapariciomtz Stylin @pabloriveraag Pelo @itzelpachecomkup Maquillaje @ger.parra M @pimientafilms @ale_altamirano.g PR @manunavarro @nmda_mx", escribió etiquetando a todo el equipo que hace que la artista luzca espectacular en todo momento.

Yalitza Aparicio se luce en vestido blanco IG @ger.parra

Gracias a su popularidad y activismo, Yalitza Aparicio ha colaborado para marcas de lujo como Dolce & Gabanna, Dior, Louis Vuitton, Oscar de la Renta, Moravy, entre otros. Además, el año pasado Cartier la nombró Friend of the Maison, mientras que Prada la eligió como embajadora. Asimismo, ha aparecido en diferentes portadas de revista, en donde además de lucir looks innovadores, también habla de cosas importantes como los derechos de las mujeres y los indígenas, por mencionar algunos.

