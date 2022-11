VIDEO: Livia Brito conquista haciendo sentadillas en minifalda y top negro

Livia Brito se confirma como una de las reinas de los looks deportivos. En su cuenta oficial de Instagram la actriz compartió un video con el que conquistó a sus millones de seguidores al lucirse haciendo sentadillas y desplantes en un coqueto look de minifalda tableada y top negro, presumiendo su curvilínea y esbelta silueta que es tan admirada por sus seguidores, quienes no perdieron la oportunidad de llenarla de halagos.

La protagonista de telenovelas como "La desalmada" y "Mujer de Nadie" demuestra que es una de las mujeres más bellas del medio del espectáculo, pero también una de las artistas que impone moda con sus atuendos, pues siempre destaca con los que comparte con sus millones de fans, sin importar si se trata de conjuntos casuales, bikinis, elegantes vestidos de gala o sus looks sport.

Livia Brito conquista en coqueta minifalda

En el video que la actriz publicó en su cuenta oficial de Instagram, se le puede ver posando desde un gimnasio, rodeada de aparatos y mostrando como realiza una de sus rutinas de ejercicio, pues recordemos que desde hace tiempo la actriz es entrenada por su ahora prometido, Mariano Martínez, quien le pidió matrimonio en Italia en un romántico momento que Brito compartió con sus fans.

"Work out and then chill day" (Ejercicio y luego día de relajación), escribió Livia, originaria de Cuba, para acompañar la publicación en la plataforma de Meta, en la que ya ha recibido más de 20 mil "me gusta" y cientos de comentarios con halagadoras palabras que coinciden en que la protagonista de telenovelas es una de las mujeres más bellas de la pantalla chica, y también de las redes sociales.

En el video con el que conquistó a sus 7.4 millones de seguidores en Instagram, se le puede ver luciendo con mucho estilo con un look de minifalda tableada de pretina ancha y a la cintura en tono azul cielo, perfecta para destacar la zona media de la silueta femenina, pieza combinada con licras cortas para mayor comodidad, y que Brito llevó con un top negro de tirantes delgados y de escote en "V".

Livia conquista en coqueto look sport. Foto: IG @liviabritopes

La actriz llegó a México desde su natal Cuba hace poco más de 10 años; en el 2010 protagonizó su primer telenovela, "Triunfo del amor" con la que demostró su talento, y que también la catapultó a la fama, para después participar en otros melodramas como: "Abismo de pasión", "Muchacha italiana viene a casarse", "La Piloto" y "Médicos, línea de vida"; además de probar como conductora en el 2014 con "Bailando por un sueño".

Actualmente, Livia Brito es una de las favoritas de la televisión y también se ha convertido en un referente de moda, sobre todo cuando se trata de looks de playa o deportivos, pues con cada uno de los outfits que presume en redes da cátedra de estilo, confirmando que es una de las reinas de moda al lucirse con los atuendos en tendencia que la llamar la atención en cualquier lugar.

La actriz presume cuerpazo. Foto: IG @liviabritopes

SIGUE LEYENDO:

FOTO: Livia Brito da cátedra de estilo con ombliguera desde las calles de Roma

VIDEO: Livia Brito presume sus curvas en TikTok con un entallado jumpsuit negro