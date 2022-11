VIDEO | Livia Brito se compromete con Mariano Martínez, así fue el romántico momento en Italia

Livia Brito y su novio, Mariano Martínez, son una de las parejas más polémicas en la farándula debido a los momentos por los que han enfrentado serios pleitos legales; sin embargo, durante su más reciente viaje por Europa decidieron dejar atrás la controversia y la actriz le dio el sí a su pareja mientras disfrutaban de un romántico paseo en góndola.

La actriz de “La Desalmada” compartió el tierno instante con un video a través de su cuenta de Instagram, en él se puede ver cómo su novio le da un beso y al instante abre una pequeña caja roja para hacer la gran pregunta. Con una gran sonrisa Brito aceptó y se quitó uno de los guantes para que pudiera ponerse la sortija.

Todo indica que Mariano Martínez confió en uno de los turistas que los acompañaban en la góndola para inmortalizar el momento, en el que la actriz cubana le da un tierno beso. Al final del clip ella presume su sortija y se les puede ver más felices que nunca mientras los presentes celebran con ellos.

“Claro que sí, mi amor. Te amo”, fue el mensaje con el que Livia Brito acompañó el video y los comentarios no se hicieron esperar, entre ellos los de algunas celebridades como Cecilia Galliano, Maribel Guardia y Oka Giner, amiga y compañera de la actriz en “La Piloto” quien escribió: “¡Viva el amor! Que sean inmensamente felices siempre”.

Historia de amor

La propuesta de matrimonio llega luego de tres años de noviazgo con Mariana Martínez y unos meses después de que Livia Brito declarara que desea convertirse en madre pronto, detalló que le gustaría tener dos hijos y poner una pausa a su carrera para poder dedicarles un tiempo.

Aunque Brito mantuvo con total hermetismo los detalles de su relación, en entrevista con Karla Díaz en su canal de YouTube “Pinky Promise” reveló tener una relación y estar más enamorada que nunca: “Me siento muy feliz, muy contenta, muy a gusto, muy tranquila, muy relajada”.

Livia Brito y su novio Mariano Martínez. Foto: IG @liviabritopes

Él no sabía quién era yo. Él no tenía ni idea quién era yo… Pasaron los meses y él ni enterado. Me gustaba que no sabía quién era. O sea, literal, yo decía 'bien, bien, no sabe quién soy yo, vamos a empezar de cero’”, relató la actriz al hablar sobre cómo conoció a su pareja, quien era su entrenador personal y es originario de Venezuela.

Al poco tiempo de conocerse ella comenzó a sentir atracción por Martínez y, por ello, decidió tomar la iniciativa. Añadió que lo que más le gusta de él es que no trabaja en la industria: “Da mucha paz. Es como otro mundo o sea de que no llegas a la casa y sigues hablando del trabajo, como que platicamos de otra cosa, de otro universo de otro mundo”.

