¿Tiene una crisis de salud? Leticia Calderón afirma que ya firmó su testamento y hubo noches en las que sintió que se moría

Leticia Calderón es una mujer que además de destacar por sus dotes actorales, los cuales la han llevado de ser una protagonista dulce y abnegada a una villana cruel y sin escrúpulos, es reconocida en el mundo del espectáculo por ser una excelente madre, quien ha cuidado a la perfección de sus dos hijos, los cuales fueron fruto de su matrimonio con Juan Collado, quien actualmente está casado con Yadhira Carrillo.

Sin embargo, al igual que todas las personas, la bella actriz ha enfrentado malas rachas que no solo han tenido incidencia en ella sino en su familia, pues recientemente tuvo una crisis de salud que incluso la orilló a pensar en su patrimonio y en manos de quién quedaría este, pensando desde luego, en dejar a sus hijos protegidos ante cualquier imprevisto.

Fue así que entrevista con "Ventaneando", Leticia Calderón afirmó que ya había hecho su testamento, pues no quería que en un momento súbito la muerte la sorprendiera y no tuviera sus papeles en orden, dejando así desprotegidos a sus hijos, quienes a pesar de ser mayores de edad, siguen siendo su mayor preocupación.

Pero ¿qué la hizo pensar en dejar un testamento? De acuerdo con las declaraciones de la bella actriz mexicana, debido al reflujo tuvo dos eventos importantes en la madrugada en los cuales se estaba ahogando, los cuales, incluso, la llevaron a pensar que iba a morirse, ya fuera por falta de oxigenación o por un infarto, sin embargo, y afortunadamente, ninguno de sus pronósticos fueron acertados.

"No podía respirar y me asusté horrible, corrí a firmar mi testamento, a hablar con mis hijos porque fue tan fuerte que dije ¿qué tal si realmente me hubiera muerto? (...) Obviamente Luciano (su hijo) me dice 'no inventes mamá, no inventes mamá, tú no te vas a morir', no yo le digo: 'no mi amor, algún día me voy a morir y espero que sea dentro de 80 años la verdad, pero es evidente que todos nos vamos a morir'", relato Lety Calderón ante las cámaras de Ventaneando.