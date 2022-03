Leticia Calderón reveló que, pese a poner todo de su parte para que su hijo mayor se independice, el pensar en esa posibilidad la tiene intranquila.

Fue durante su encuentro con los reporteros en el Aeropuerto de la Ciudad de México, cuando Lety confesó que sigue alistando todos los detalles para que el joven pueda irse a vivir solo al departamento que le compró.

Al respecto, señaló que solo falta decorar el inmueble y esperar a ver cuándo lo puede habitar; sin embargo, la estrella de las telenovelas declaró su inquietud porque ese día llegue.

“Muy orgullosa, pero todavía no sucede, así que todavía no, porque estoy todavía nerviosa de que pueda suceder, por supuesto, nada más me lo comenta y me muero de emoción porque todas las mamás y los papás, obviamente trabajamos para eso, para que nuestros hijos sean independientes el día de mañana, pero sí, cortar las alas creo que cuesta mucho”, dijo.