“Como si fuera su hija”: Leticia Calderón asegura que Susana Dosamantes la defendió del bullying

El mundo del espectáculo quedó en shock tras enterarse del deceso de la actriz Susana Dosamantes, a los 74 años de edad, el pasado sábado 2 de julio. Desde entonces muchos de ellos expresaron su pesar y la recordaron con cariño, pues muchos de ellos estuvieron bajo el manto de su protección como Leticia Calderón, a quien defendió del bullying.

La también actriz aseguró que la partida de la madre de Paulina Rubio le afectó "muchísimo" debido a que no sólo trabajó con ella, también convivió con ella de manera personal y hasta la considera su "primera mamá" en el mundo artístico, hecho por el cual le tiene un cariño muy especial.

"La recuerdo con mucho amor. De verdad se portó como una mamá: me cuidó, me protegió, me defendió, me arropó y por esas razones le tengo un cariño muy especial, igual a Paulina aunque ella no lo sepa", mencionó Leticia Calderón.

Susana Dosamantes defendió a Lety Calderón del bullying

Al entrar al mundo del espectáculo muy joven, Leticia Calderón desconocía muchas cosas que se estilaban dentro, por lo que fue una presa fácil de algunas personalidades del momento, quienes la atormentaban con el ahora conocido bullying. Esto ocurrió durante el rodaje de la telenovela "Amalia Batista" de 1983, cuando ella tenía 14 años; sin embargo, Susana Dosamantes salió en su defensa.

"Muy enojada defendiéndome de unas personas que me estaban haciendo bromas pesadas o buleándome, no lo sé exactamente, estaba muy chica y no conocía el ambiente; no sabía qué era correcto, qué no era correcto. Para mi todo era nuevo, pero Susana sí sabía y me defendió, de verdad, como si fuera su hija y de hecho ya no permitió que yo estuviera con otras actrices y me llevó a su camerino, les dijo 'se vuelven a meter con ella y se las van a ver conmigo'", recordó la actriz.

Leticia Calderón dijo que el cariño que le guarda a Susana Dosamantes es muy grande debido a que sin que la conociera, sacó "uñas y dientes" por ella para defenderla. Como detalle curioso esta relación generó ciertos celos en "La chica dorada".

