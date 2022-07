Alejandra Guzmán fue intervenida quirúrgicamente tras gira con Paulina Rubio | VIDEO

Alejandra Guzmán es una de las cantantes que más emociona al público por la fuerza de su voz y el impacto de las letras de sus canciones; sin embargo, ahora que estuvo de gira a lado de Paulina Rubio en el "Perrísimas Tour" fue cuando sus fans la gozaron más, pues entre las cantantes existió una rivalidad que duró por años... a causa de Erik Rubín.

Sin embargo, no todo era miel sobre hojuelas, pues la "Reina de corazones" estaba atormentada por algunas reacciones negativas a las cirugías estéticas a las que se sometió en el pasado y que desde entonces afectaron su salud. Ahora, tras concluir su compromiso con "La chica dorada" tuvo que ser intervenida de manera quirúrgica.

"Volví a tener mis cosas de operaciones, pero a veces no lo digo porque se preocupan demasiado y como que no me gusta entrar y salir sola. La última fue el 26 de mayo llegando de la gira, porque me empezó a dar lata allá y nadie lo sabía... Arreglé una situación que espero que no me vuelva a dar lata", reveló Alejandra Guzmán para el programa Venga la Alegría.

Cabe destacar, que como toda una profesional nunca dejó de aparecer en los conciertos y que ahora, tras atender su salud pudo regresar al baile para ejecutar las coreografías para lo que será su próxima gira "Tuya Tour" para finales de julio en la Arena Ciudad de México.

¿Por qué reveló Alejandra Guzmán sus problemas de salud?

A pregunta expresa de la periodista Flor Rubio, la hija de Silvia Pinal mencionó que está consciente de hablar públicamente de su salud y aunque es un tema que no quiere tocar en ocasiones, ella lucha por su vida. "Siempre que siento algo en mi cuerpo, rápido voy al doctor a ver cómo paro esa reacción, como me pasó en la gira que nadie se enteró", afirmó.

En este caso, recordó que a su llegada a Estados Unidos y tras presentar los malestares logró encontrar a un médico que la ayudó desde el principio. En este caso, se encargó de suministrarle las inyecciones en loso brazos, algo que le sirvió para salir "feliz a cantar". En este caso dijo que es como si le pusieran cemento en todo el esqueleto, pero que ella sale al escenario a cantarle a su público.

