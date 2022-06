Leticia Calderón da positivo a Covid-19 por tercera ocasión; este es su estado de salud

Leticia Calderón generó gran preocupación entre sus fans debido a que dio positivo a Covid-19 por tercera ocasión, indicó que hasta el momento desconoce el lugar en el que pudo haberse contagiado y teme que suceda lo mismo con sus hijos, pues por el momento ellos no han resultado positivo.

La actriz de “Imperio de mentiras” dijo en entrevista para “Ventaneando” que se encuentra en un proyecto en el que le realizan pruebas dos veces a la semana, aunque en un principio consideró exagerada la medida ahora agradece que sea así, pues le permitió cuidar su salud y la de su familia.

Te puede interesar: Marjorie de Sousa cumple el sueño del hijo de Lety Calderón; Luciano le entrega un anillo | VIDEO

Indicó que tanto ella como sus hijos están vacunados contra el Covid-19, sin embargo, ha presentado algunos síntomas de la enfermedad como dolor de garganta, gripa y temperatura los primeros días, aunque ahora ha mejorado su estado de salud.

Lety Calderón da positivo a Covid-19 por tercera vez. Foto: Instagram @letycalderon79

Sobre el lugar en el que se contagió, indicó que no está segura de dónde pudo haber sucedido y añadió que tanto su mamá como su asistente doméstica también se contagiaron de Covid-19: “No hemos salido para nada, bueno, fui al cine dos veces, en horarios y días donde no hay nadie, porque ya tenía que sacar a mis hijos un poquito, porque entre el proyecto y todo no he podido tomar vacaciones, entonces no sé dónde me contagié”.

Hijos de Leticia Calderón

Leticia Calderón expresó el temor que siente por sus hijos, pues el mayor de ellos, Luciano, presentó síntomas de coronavirus este lunes: “Está mormado y estoy aterrada, pero ahorita voy a tratar de hacerle la prueba, él no quiere ser positivo para nada, entonces ruego a Dios que salga negativo”.

“Muy chipilona porque sí me pegó muy duro, ahorita lo único que me angustia más es que Luciano o Carlo no se contagien, me trae muy tristes recuerdos, pero bueno, la vida ya también tiene que seguir, ya pasó año y medio, entonces hay que cuidarnos y ser positivos, en el buen sentido de la palabra, y ni modo”, dijo.

Te puede interesar: Lety Calderón compra lujoso departamento a su hijo Luciano

En enero de 2021 falleció el papá de la actriz por Covid-19 luego de varios días hospitalizado, pues varios miembros de su familia resultaron contagiados y entre ellos también se encontraba su hermano.

"Con el corazón destrozado les comparto que mi maestro, mi amigo ya no llegará a su casa. Decidió reunirse con sus papás y dejarnos con un gran vacío. Te vamos a extrañar mucho papito”, así compartió la noticia en sus redes sociales.

SIGUE LEYENDO:

Lety Calderón vs Erika Buenfil, ¿quién es la actriz de más de 50 años con más estilo?

Leticia Calderón es la madre más orgullosa de México; su hijo Luciano ingresó a la universidad | VIDEO