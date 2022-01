Leticia Calderón es la madre más orgullosa de México; su hijo Luciano ingresó a la universidad | VIDEO

La actriz Leticia Calderón se encuentra más feliz que nunca después de que su hijo Luciano ingresó a la universidad y ya comenzó con sus clases; se decidió a estudiar gastronomía y nutrición después de que expusiera sus ganas de graduarse en muchas otras profesiones como abogado, médico y hasta "astronauta".

"Lo hubieras visto vestido de chef. Lo hubieras visto en ese momento porque estaba muy nervioso, nos fuimos temprano y se me pasó. Estuve llore y llore de ridícula. Él me dijo 'mamá no te preocupes, está mi abuelo aquí conmigo', porque mi papá dio clases en esa universidad", explicó la actriz en entrevista telefónica para De Primera Mano.

¿Porque Luciano eligió Gastronomía?

De acuerdo con la histrión su hijo eligió esta carrera porque le gusta mucho cocinar y aunque el chico siempre le pide a su madre que le enseñe cosas nuevas (bajo la idea de independizarse de ella), encontró su gusto por la cocina.

Calderón mencionó que aunque medicina es una carrera "padre", es igual de complicada y muy difícil. Sin embargo, mencionó que ojalá alguna universidad lo acepte para estudiar Enfermería o algo "lógico".

"No es que dude de las capacidades de mi hijo, pero también hay que tener un cierto rasgo de credibilidad y legalidad. Y gastronomía me pareció que es útil para él", expuso la orgullosa madre de Luciano, quien padece Síndrome de Down.

Tras la flor que le echó Eduardo Carrillo por su ejemplar desempeño como madre, ella lo agradeció y mencionó que ha tratado de cumplir lo que se espera como madre y aunque ha tenido sus errores, "ha estado, he tratado de darles lo mejor de mi y he tratado de enseñarles los valores y principios con los que ellos podrían ser alguien en la vida".

¿Qué dijo Gustavo Adolfo Infante?

El titular del programa le ofreció unas palabras a Leticia Calderón que la conmovieron mucho, pues le aseguró que Dios no se equivoca y por las razones mencionadas la eligió como madre de Luciano, pues para desempeñar un papel de mamá "se necesita una fuerza, un corazón, un carácter y un gran amor".

El periodista se sensibilizó mucho y mencionó que su única hermana es también una niña especial y que al igual que Lety, su madre también le imprimió cariño para su desarrollo.

SIGUE LEYENDO:

Después de ser una de las diosas del Cine de Ficheras, esta hermosa vedette murió en la miseria

Mimí de Flans asegura que no tiene cirugías estéticas tras filtración de fotos ¿tomará acciones legales?

Belinda: Ésta es la razón por la que la cantante no estará en el 2000's Pop Tour | VIDEO