Leticia Calderón revela que toda su familia se enfermó de Covid-19: su papá sigue hospitalizado

Después de varios días de permanecer hospitalizada, luego de dar positivo a la prueba de Covid-19, la famosa actriz Leticia Calderón fue dada de alta y ya se encuentra en su casa. Durante una entrevista en televisión habló sobre todo lo que vivió mientras permanecía internada y recibiendo tratamiento para librar la enfermedad.

Muy contenta, Leticia Calderón concedió una entrevista al programa Venga la Alegría en donde se dijo feliz de estar de nuevo en su casa: “Este martes es para agradecer,” declaró antes de compartir los detalles de la difícil circunstancia por la que acaba de pasar.

“Estuve una semana hospitalizada y sí fueron días muy difíciles, tomar la decisión de buscar una cama también porque pensé que podría manejarlo en casa pero los síntomas fueron de más decaimiento, tenia muchísimo sueño y con el oxígeno que tenía en casa no fue suficiente”, refirió la actriz.

Se internó por neumonía

Leticia Calderón señaló durante la entrevista que la razón por la que fue internada en el hospital es que tenía neumonía: “Neumonía fue la razón real por la que me hospitalicé, y yo tuve neumonía típica hace muchos años, entonces yo sé que estoy tocada de mis pulmones, por eso no lo dudé cuando la doctora me dijo que no estaba oxigenando bien, entones dijo vamos a buscar una cama,” destacó Calderón.

La actriz también declaró haber sentido miedo durante este proceso: “Esta enfermedad no tiene palabras, igual estás bien e igual en un par de horas puedes ponerte muy grave. Te da miedo, me dio mucho miedo porque por supuesto en lo primero que piensas es mis hijos y decir no puedo dejarlos solos, no puedo estar mal; entonces por eso desde que tengo a mis hijos me he cuidado muchísimo y claro que pienso en ellos, estando en el hospital a ellos les afectó evidentemente no tenerme, no verme, afortunadamente me llevé mi teléfono y estábamos en contacto,” explicó.

Finalmente Leticia Calderón reveló que tanto sus dos hijos como su mamá y su papá, además de su hermano, se contagiaron. Ahora sus pequeños se encuentran ya en recuperación pero su papá sigue internado: “Me dice el pediatra que están en la curva de bajada (sus hijos), yo también salí del hospital en positivo y me dice el doctor que es normal, mi papá está en el hospital, sigue luchando, aunque es un hombre fuerte yo creo que la oración es la mejor ayuda que hay,” señaló.

Finalmente la actriz destacó que por ahora no puede hacer ejercicio pero se encuentra apoyando a sus hijos: “Con las clases estoy apoyándoles y en las tardes cuando estamos más tranquilos me pongo el oxígeno”, concluyó la actriz.