Leticia Calderón niega haber llegado "morada" al hospital como dijo Yadhira Carrillo; habla sobre su estado de salud

Leticia Calderón desmintió a Yadhira Carrillo, después de que esta última revelara a medios de comunicación que la expareja de su esposo Juan Collado estuvo muy grave tras contagiarse de Covid-19. De acuerdo a Carrillo, la actriz ingresó morada al hospital debido a que no podía respirar.

Calderón no se tomó a mal que Yadhira hablara sobre ella, y al preguntarle cuál era su opinión sobre la actitud de la actual esposa del padre de sus hijos, la actriz se limitó a decir que es una mujer muy educada.

Durante la entrevista que concedió al programa ‘De Primera Mano’ la villana de la telenovela Imperio de Mentiras negó tajantemente que hubiera llegado “morada” al hospital debido a las complicaciones que le produjo el coronavirus.

“Ay no, no, para nada, no llegué con ese tipo de oxigenación, te digo, a veces tenía 90, 88, entonces fue lo que la doctora dijo que no le gustaba, porque no estaba pareja, y tienes que tener 90, a veces bajaba a 82 y a veces subía a 93. Pero no morada, ya cayendo no, afortunadamente nunca estuve en ese sentido”.