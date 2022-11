Leticia Calderón no tiene permitido entrar a visitar al papá de sus hijos, Juan Collado

Para Leticia Calderón sus hijos Luciano y Carlo lo son todo y por eso trata de estar presente en todas sus primeras veces por la parte emocional que pueden experimentar, más cuando se trata de ir a visitar a su papá, Jua Collado, al Reclusorio Norte de la CDMX, donde está acusado por presunto lavado de dinero, pero no ha podido llevarlos porque no tiene autorizado entrar a dicho lugar.

“Han hablado con su papá, Juan es el que se comunica, pero nosotros no tenemos manera de comunicarnos y es que no me dejan entrar, me dicen que no hay permiso para que yo pase, no sé por qué será, quizá cosa del reclusorio”, contó la actriz en un encuentro con los medios de comunicación.

“Yo soy la que los tengo que llevar porque he cuidado a mis hijos emocionalmente y en todos los sentidos. Entonces como mamá tengo una gran responsabilidad de estar presente la primera vez, podría ser una situación muy incómoda y difícil; no los puedo dejar a la deriva, no hay quien los pueda arropar en ese momento. Ellos obviamente me dicen que quieren ir a verlo”, agregó.

Señaló que ha hecho todo lo posible para que pueda llevarlos al reclusorio que ya se cansó de pedirlo y no sabe qué está pasando, pero al cuestionarla si cree que Yadhira Carrillo, la actual esposa de Juan Collado, está detrás de esta decisión dijo que no puede señalar a nadie: “No puedo acusar a nadie. Yo lo que digo en este momento, es que a mí no se me permite entrar, por lo menos la primera vez si tengo que llevarlos y espero que lo entiendan”.

Regresa a las telenovelas

La actriz dio estas declaraciones durante la presentación del elenco de la nueva telenovela “El amor invencible”, donde interpreta a “Josefa”, una villana que hará todo por mantener a su familia estable, sin importarle nada. En ese sentido dijo que se identifica con el personaje, el cual también estará en vuelto en medio de un triángulo amoroso entre “Ramses” (Guillermo García) y Juan Soler (Apolo).

Además, está muy contenta y agradecida de trabajar con Juan Osorio porque además de presentar historias clásicas para la familia, cuida al equipo como una, porque ha tenido experiencias donde no siempre ha sido así el ambiente.

“Sí, afortunadamente en mis casi 40 años que llevo en Televisa como actriz he tenido la gran suerte de tener buenos compañeros, buenos productores y buenos directores, algunos si te exigen de más y son groseros, una vez una persona hasta me pegó. Entonces si es una gran diferencia cuando tú puedes hablar con el productor”, detalló.

“El amor invencible” es protagonizada por Angelique Boyer como “Leona Bravo”, Danilo Carrera en el papel de “David Alejo” y Daniel Elbittar como “Gael Torrenegro”. La producción corre a cargo de Juan Osorio, ya iniciaron grabaciones y esperan que llegue a la pantalla chica en febrero próximo.

