Tania Rincón sorprende al bailar cumbia desde Qatar con una nueva versión del éxito “No se va”

El pasado 11 de noviembre Tania Rincón se despidió temporalmente del programa Hoy debido a que tuvo que viajar a Qatar para darle cobertura al mundial 2022, pues la nacida en La Piedad, Michoacán también es experta en deportes.

Debido a lo anterior la bella conductora de Hoy ha estado compartiendo algunos de los momentos que ha vivido desde su llegada a Qatar, en esta ocasión Tania Rincón pidió a la selección mexicana que por favor le echaran todas las ganas del mundo para que ganaran, pero fue de una manera muy especial pues lo hizo al ritmo de la famosa canción “No se va” de Grupo Frontera.

Fue por medio de su cuenta de Tiktok que quien fuera conductora de programas como Venga la Alegría, Guerreros 2020, y actualmente la podemos ver en Hoy y en la cobertura del mundial de Qatar, aprovechó sus momentos libres para grabar un lip sync en la anteriormente mencionada red social.

Este lip sync es una nueva versión del tema “No se va” de Grupo Frontera pero con temática del mundial en donde se les suplica a la selección mexicana dejar todo de ellos en las canchas y así poder ganar este importante evento deportivo.

Sin embargo, este cómico video Tania Rincón no lo hizo sola pues en dicho material aparece a lado del exfutbolista Marc Rosas quien es de origen español pero se naturalizó como mexicano, la ex estrella del balompié jugó en equipos como el FC Barcelona, Olympique de Lyon, Celtic, FC Volga Niznhy Novgorod, Santos Laguna, Universidad de Guadalajara, Cruz azul y Tampico de Madero.

Ambos aparecen en lo que parece ser un desierto y arriba de un automóvil mientras que bailan y cantan lo que sería la nueva versión del famoso tema de Grupo Frontera, el cual el coro dice así:

“La esperanza no se va, no se va, no se va,

Chicharito no estará, “El bebote” goleará,

La esperanza no se va, no se va, no se va,

¡Venga México!

Póngale hue… cab…

¡Venga México!

queremos verlos campeones

¡Venga México!

que mi pasión no termina…”