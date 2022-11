VIDEO | "Wow": Cynthia Rodríguez da clases de estilo con top y saco estampados

Si hay algo que caracteriza al otoño son los colores sobrios que inundan las prendas que llenan los anaqueles de la temporada, pero eso no impide que puedas lucirte con colores vivos que irrumpan con las tendencias y te ayuden a destacar gracias a tu propio estilo, tal y como hizo Cynthia Rodríguez, quien con un coqueto conjunto rosa mexicano se hizo acreedora a múltiples halagos en su cuenta de Instagram, ya que fue en esta plataforma digital donde decidió compartir un poco de su colorido atuendo.

Primero, la exparticipante de "La Academia" posteó una serie de fotografías que la hicieron ser la sensación, en las cuales se aprecia como lleva un pantalón a la cintura liso y acampanado, el cual ayuda a que su figura forme una letra A, la cual termina por configurarse gracias al resto del outfit de la bella conductora, quien también llevó maxi saco abierto y un top a juego.

Estas últimas dos piezas de ropa cuentan con un divertido estampado de manchas, signos de gato, dados y flores que le dan versatilidad y color al look de la también esposa de Carlos Rivera, el cual básicamente se centra en el rosa Barbie, trasladándose al ya mencionado rosa mexicano, mismo que es un poco más saturado.

Como accesorios, Cynthia Rodríguez decidió llevar un collar con un dije horizontal y una pulsera minimalista, ambas en tono bronce, el cual ayudó a darle un toque de elegancia a su look lleno de colores vivos, los cuales la hicieron lucir como toda una reina de la primavera.

Y a pesar de que muchos podrían considerar que su look es atemporal, lo cierto es que, en realidad, es fantástico para una salida casual, especialmente si quieres deslumbrar a tus acompañantes, ya sean amigos, intereses románticos o familiares, quienes sin duda te llenarán de cumplidos, tal y como ocurrió con Cynthia Rodríguez, quien al postear su video y fotografías recibió cientos de comentarios positivos, tales como: "Eres super hermosa, toda una reina" y "Cada publicación qué haces te veo más bella".

Y aunque en las fotografías Cynthia Rodríguez luce toda su belleza, es en el clip que te compartimos al inicio de esta nota que se puede apreciar con mayor detalle todo el carisma que posee la presentadora, quien se había mantenido un poco alejada de redes sociales a raíz de la muerte de su suegro, el padre de Carlos Rivera.

"Wow, I feel good, I knew that I would now (Me siento bien, sabía que lo haría ahora)", se escucha en la canción de fondo que eligió Cynthia Rodríguez para amenizar el video en el que presume sus encantos, melodía que originalmente interpreta James Brown y que se titula "I Feel Good".