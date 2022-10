Cynthia Rodríguez dice cómo es su matrimonio con Carlos Rivera: "Estoy feliz, me siento plena"

Ante sus sorpresiva salida de "Venga La Alegría", Cynthia Rodríguez concedió una entrevista a TV Azteca en la que, por primer vez, habló sobre cómo es su vida lejos de los foros de televisión y cómo es su matrimonio con el famoso cantante, Carlos Rivera, con quien contrajo nupcias hace un par de meses en unas lujosas vacaciones por Europa.

Hace unas semanas, Cynthia Rodríguez sorprendió a todos los seguidores del matutino de TV Azteca al confirmar que se tomaría unas vacaciones para cumplir varios proyectos personales, entre ellos, contraer matrimonio con Carlos Rivera y buscar la llegada de su primer bebé.

Tras disfrutar de varios días por Europa y África, la guapa modelo regresó a "Venga La Alegría", pero solo para confirmar que saldría del matutino. También descartó de manera contundente la llegada de su primer bebé, sin embargo, dijo que sí se casó con Carlos Rivera en una boda que resultó bastante íntima.

Este viernes 28 de octubre, el programa matutino "Venga La Alegría" compartió una breve entrevista con Cynthia Rodríguez, su exconductora, en la que destapó importantes detalles sobre su vida lejos del matutino y de las cámaras de televisión pues desde su salida no ha vuelto a la pantalla chica.

Sin guardarse nada, la también exalumna de La Academia confesó que, tras su salida del matutino de TV Azteca, se ha dedicado al hogar, faceta que tenía muchas ganas de vivir, pero por sus distintos compromisos no lo había podido realizar.

Por otra parte, Cynthia Rodríguez dijo que está sumamente contenta por su matrimonio con Carlos Rivera, investigador en el reality show "¿Quién es la máscara?", y su actual faceta la hacen sentir plena. Se desconoce si tiene planes de volver a la televisión.

"Soy toda una señora de su casa y me encanta. Me encanta toda esta parte que tenía muchas ganas de hacer, pero que no me había dado el tiempo. Estoy feliz, me siento plena", fueron las palabras de la conductora de televisión.