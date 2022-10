Lucero observa extrañas luces en el cielo, pide explicaciones :"¿Cometa, meteoro o qué?"

Este viernes 28 de octubre, la famosa cantante, Lucero se convirtió en tema de conversación en redes sociales después de compartir un mensaje en Twitter en el que dijo que vio "algo" en el cielo, por lo que pidió a sus millones de seguidores que le dijeran si ellos también la observaron y si sabían qué era.

Ante todos sus seguidores, la intérprete de canciones como "No me hablen de él", "A través del vaso" y "Hasta que amanezca" alertó a todos los internautas al contar que pudo ver algo en el cielo que iba "cayendo" de manera lenta, por lo que creía que podía tratarse de una estrella fugaz, un cometa o un meteoro.

"Acabo de ver en el cielo algo como una estrella fugaz pero que duro mucho rato "cayendo" en el cielo. ¿Alguien más lo vio? No me hagan bullying. No tengo video pero cuéntenme si vieron algo como eso. ¿Cometa o meteoro o qué?", escribió.