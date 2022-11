Mariazel enciende la red en mini top que deja al descubierto su figura

Nuevamente la guapa estrella de "Me Caigo de Risa", Mariazel se convirtió en la sensación en redes sociales al compartir una fotografía en la que demostró que se mantiene más bella que nunca con un hermoso look que dejó al descubierto gran parte de la figura que ha conseguido a sus 41 años de edad.

Ante sus millones de seguidores en Instagram, la también experta en deportes demostró que la moda forma parte de su día a día al lucir un coqueto look que la coronó como la nueva reina del estilo o al menos así se lo hicieron saber los millones de comentarios que recibió en la publicación.

Foto: Instagram

Mariazel impone moda en coqueto top

Hace unos momentos, la famosa nacida en la ciudad de Barcelona en España compartió una fotografía que a los pocos minutos se volvió viral gracias a que sus millones de seguidores le dijeron que luce más bella que nunca con el tipo de prendas que modeló, pues resaltaron toda su belleza.

Resulta que la exparticipante de "Las Estrellas Bailan en Hoy" dejó en claro que es una de las celebridades más bellas de la actualidad al presumir su hermosura en un micro top blanco que complementó con una camisa a cuadros y un ajustado jeans. La joven presumió su marcado abdomen.

Como era de esperarse, la reciente publicación de Mariazel no pasó desapercibida para nadie pues a los pocos minutos sumó miles de "me gusta" y un sin fin de comentarios, los cuales destacan lo bien que luce con ese tipo de looks que resaltan la gran figura que ha conseguido a sus 41 años.

Foto: Instagram/@mariazelzel

Mariazel, la estrella a seguir en Qatar 2022

Como te comentamos anteriormente, Mariazel sorprendió a todos sus seguidores en redes sociales al confirmar que abandonaría su lugar como participante de "Las Estrellas Bailan en Hoy" debido a otro compromiso que tenía con la cadena deportiva "TUDN".

Para sorpresa de todos, la también modelo de 41 años formará parte del equipo de "TUDN" para la cobertura de la Copa del Mundo Qatar 2022, por lo que estará lejos de nuestro país durante los próximos días, situación que la obliga a alejarse de sus proyectos televisivos en el país.

