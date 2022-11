Brilló junto a Thalía, destrozó al hombre que más la amó y murió repentinamente

Karla Álvarez es recordada por su exitosa carrera como actriz, teniendo participación en múltiples proyectos para la televisión mexicana, sus papeles en telenovelas como “María Mercedes”, "Mi querida Isabel" y "Agujetas de color de rosa" convirtieron a la actriz en una de las figuras más queridas de la farándula mexicana.

Fue durante la producción de "María Mercedes" que la actriz Karla Álvarez tuvo la oportunidad de trabajar junto a Thalía, Interpretando a Rosario, hermana de la protagonista, para esos momentos Karla era prácticamente una actriz desconocida, pero su participación en la telenovela y la enorme popularidad que su personaje alcanzó le permitió iniciar una destacada carrera en la industria del entretenimiento.

Ya consolidada como una actriz de renombre, Karla Álvarez tuvo diversos amores a lo largo de su vida, como con el actor americano Alexis Ayala, con quien estuvo casada, sin embargo, el amor más "intenso" de la actriz fue con Jorge "El Burro" Van Rankin.

El amor más "intenso" de la actriz fue "El Burro" Van Rankin a quien conoció en el programa "Big Brother VIP"

Créditos: Archivo

La actriz conoció al conductor Jorge "El Burro" Van Rankin mientras participaban en el programa "Big Brother VIP", a raíz de ese momento comenzó una relación que podría ser catalogada como "tóxica", ya que según el conductor su noviazgo fue intermitente y lleno de dificultades.

“Cuando ella quería me cortaba, y me enteraba que estaba con tal y con tal, yo lloraba, ni comía, se me quitaba el hambre de pensar qué hacía, una cosa terrible”, comentó "El Burro" Van Rankin sobre su relación con Karla Álvarez