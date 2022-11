Conductor de "Chisme No Like" se encuentra grave en el hospital, esto es lo que se sabe

La producción de "Chisme No Like" no está pasando su mejor momento, pues además de que hace un par de días su estudio fue saqueado, uno de sus conductores se encuentra grave en el hospital; se trata de Eleazar "El kompa yaso", quien ha colaborado en el programa de YouTube en diferentes ocasiones. A penas este miércoles, se dieron detalles de su estado de salud, ya que se había mantenido en secreto su condición, por lo que ahora piden ayuda para el también cómico.

Eleazar del Valle, de 52 años de edad, fue hospitalizado de emergencia en la clínica número 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desde hace cinco días debido a que tenía complicaciones de salud. Según Lili Cabañas, el colaborador del programa de espectáculos se "debate entre la vida y la muerte", ya que su condición es delicada, por lo que buscan recaudar dinero para que pueda ser atendido en un nosocomio privado.

¿Cuál es el estado de salud de "El kompa yaso", de "Chisme No Like"?

A través del canal de Youtube "Lili Cabañas Paparazzamx", se dio a conocer que el presentador tuvo una fuerte infección en el riñón y en el hígado, por lo que tuvo que ser hospitalizado y someterse a diálisis. Sin embargo, hace unos días tuvo que viajar a Guadalajara a cumplir con un compromiso que no pudo posponer, por lo que su condición se agravó y al regresar a la Ciudad de México buscó atención médica, la cual le fue negada en un principio.

“Traía una fuerte infección en el hígado y riñón, le han tenido que hacer diálisis y él estuvo hospitalizado en un lugar privado...tuvo que ir a Guadalajara a hacer una presentación porque era imposible cancelar y dio el show, regresó a Ciudad de México e intentó entrar a un hospital público importante; lo llevaron a la raza, no lo admitieron (...) él está ahorita en el Hospital General de zona #24 en la cama 21”, reveló la youtuber, quien también indicó que la familia mantenía esta situación fuera del ojo público.

No obstante, destacó que el artista necesita ayuda económica debido a los gatos que representa esta enfermedad y también porque lo quieren trasladar a un hospital privado en donde sea mejor atendido, ya que actualmente se está debatiendo entre la vida y la muerte, recordó Cabañas, que es la primera hablar sobre este tema.

El comediante y conductor está hospitalizado desde hace 5 días IG @elkompayasoreal

“Han habido amigos comediantes que lo han ido a visitar, por ejemplo: Pepe Magaña, Homerito...ellos estuvieron ahí y la idea es poder organizar un show en beneficio porque no hay dinero que alcance cuando estás en el hospital...y la verdad la situación de Eleazar es bastante delicada respecto a la parte de las finanzas”, dio a conocer el proyecto que tienen planeado algunos de sus compañeros del medio artístico.

Finalmente, la conductora señaló que hasta este miércoles los miembros de la producción de "Chisme No Like", entre ellos Javier Ceriani y Elisa Beristain, no conocían el estado de salud de su compañero, sin embargo, desde ese momento han estado al pendiente de la situación.

“Los de 'Chisme No Like' han estado al pendiente de la salud de 'Kompa yaso', precisamente hoy se enteraron de qué estaba pasando, porque él prácticamente no había compartido la noticia y no les ha permitido darlo a conocer, aunque déjame decirte que la familia ha querido mantenerlo en privado...estoy segura que también los amigos de 'Chisme No Like' se van a hacer presentes para apoyar en lo que se pueda al 'Kompa yaso'”, finalizó.

SIGUE LEYENDO:

Javier Ceriani: Edad, estatura y 5 datos que no conocías del integrante de Survivor 2022