VIDEO: Ernesto Laguardia celebra los XV años de su hija Bárbara con lujosa fiesta

Ernesto Laguardia estuvo de manteles largos por la celebración de los XV años de su hija mayor, Bárbara, a quien su familia festejó con una lujosa fiesta en la que la joven disfrutó del cariño de sus padres y hermanos, como lo dejó ver el propio actor en su cuenta oficial de Instagram, plataforma en la que compartió fotos y videos con los que recordó a sus fans sus inicios en la telenovela "Quinceañera" protagonizada por Thalía y Adela Noriega.

"Les comparto con mucho cariño este día tan especial. Esta vez baile quinceañera con mi hija, Barbi. Celebrando los XV años de la princesa que me convirtió en papá. Estos años han estado llenos de magia, alegría, aprendizaje y mucho amor", comenzó el texto con el que publicó un clip en el que dejó ver los momentos especiales de la celebración, y musicalizó con la popular canción del melodrama de los años 80 en el que interpretó a "Pancho".

El actor, que actualmente es parte dele elenco de la telenovela "Corona de Lágrimas 2", también aprovechó para agradecer a los que hicieron posible el festejo y dedicarle emotivas palabras a su hija: "Me encanta ver a mi hija entrada al camino de convertirse en mujer. Es una bendición ser tu papá. Te amamos con todo nuestro corazón. Nunca dejes de sonreír, soñar y trabajar para convertir tus sueños una realidad. Comparte tú magia siempre".

Así celebró Ernesto Laguardia a su hija Bárbara

Las fotografías fueron publicadas por el propio histrión, que está casado con Patricia Rodríguez desde el 2007, y tiene otros dos hijos, Santiago y Emiliano, quienes también disfrutaron a lo grande de la celebración junto a su hermana mayor, una hermosa joven que eligió para su festejo un vestido de tela vaporosa en tono crudo, que combinó el brillo de las lentejuelas con la glamurosa decoración.

"Barbi XV Felicidades hijita hermosa. No puedo creer llego el día. Ahora, me enciende como un sol, la primavera, Mis sueños se convierten en promesas, Me cambia el corazón de quinceañera. Gracias a todos los que hicieron este día especial", escribió Laguardia para acompañar una segunda publicación en la que mostró fotografías donde se le ve posando junto a la festejada, su esposa y sus otros hijos.

Bárbara celebró sus VX años. Foto: IG @ernestolaguardiaoficial

"Felicidades a esa hermosura!! Dios la bendiga siempre!! Y a toda la familia querido Ernest!!", escribió Andrea Legarreta, conductora del matutino Hoy, y ex compañera de Ernesto, dejando ver que aunque el también conductora ya no está en el programa de Televisa, siguen teniendo una buena relación, mensaje con el que también se sumó a otros famosos como Anette Michel, Alexis Ayala y Maribel Guardia.

Laguardia ganó fama desde que consiguió su primer papel protagónico en la telenovela "Quinceañera" a lado de Adela Noriega y Thalía, por lo que para sus fans fue muy emotivo verlo celebrar a su hija y recordar uno de los melodramas más exitosos de la década de los 80, como lo hizo el propio histrión al escribir en su publicación algunas estrofas de la canción que se hiciera muy popular entre las jóvenes.

Ernesto Laguardia se dejó ver muy feliz en el festejo. Foto: IG @ernestolaguardiaoficial

El evento estuvo lleno de glamour, como se puede ver en las imágenes que muestra la lujosa fiesta, con decoración en tonos metálicos, que combinaban con los atuendos de los padres, pues mientras que el galán de "Alborada", de 63 años, vistió un traje de pantalón negro con saco plateado, y su esposa, Paty, como la llaman cariñosamente, se lució con un vestido largo en color rosa.

En las imágenes que mostró Laguardia, también dejó ver el emotivo momento en que bailó el tradicional vals con su hija, imágenes en las que se puede ver la excelente relación que tiene con la hermosa joven, quien disfrutó de una lujosa fiesta que contó con un "bar de hamburguesas" y una enorme mesa de dulces, como se observa en las fotografías que también publicó la empresa encargada de organizar el evento.

SIGUE LEYENDO:

Michelle Vieth celebra los 15 años de su hija, estas fotos confirman que son idénticas

VIDEO | Saúl "Canelo" Álvarez: Así fue la lujosa fiesta de XV años de la hija del boxeador mexicano