VIDEO | Chuponcito llora con Yordi Rosado al hablar de su madre

El payasito Chuponcito acudió al llamado de Yordi Rosado para tener una charla amena y también hacer impactantes revelaciones sobre la vida del hombre que está detrás del personaje: José Alberto Flores Jandete. Durante casi hora y media entre risas y alguno que otro chiste, el artista no pudo contener las lágrimas al tocar temas bastante sensibles.

En éste sentido, el comediante reveló que cuando era niño sufrió terribles tormentos cuando se quedó bajo el cuidado de su medio hermano y su familia durante dos años. Aunque también reconoció que pasó momentos agradables, no olvidará nunca que fue víctima de bullying; sin embargo, no precisó quienes fueron sus verdugos.

Como muchos de los hombres que se colocan una peluca y se maquillan, Chuponcito tiene una triste historia que a la fecha lo sigue deprimiendo; sin embargo, logró salir adelante a pesar de las carencias en las que creció y las pocas oportunidades que se le presentaron cuando era un niño y adolescente.

Chuponcito llora al ver el retrato de su madre y contagia a Yordi Rosado

Como en cada entrevista que hace Yordi Rosado, al final de ésta siempre les hace un obsequio a sus invitados que tiene un significado importante para ellos; en el caso de Chuponcito no fue la excepción. A través de una dinámica manual, el conductor lo sorprendió con un retrato de su madre a quien tanto amó.

El payasito le platicó una anécdota de su mamá, quien perdió los dientes y ganó inseguridad por esta causa. Por desgracia, la situación económica precaria en la que vivían impidió que se atendiera con una dentista por lo que estuvo de esa manera hasta que juntó el dinero suficiente para pagarse una dentadura postiza.

Por desgracia, el trabajo que le hicieron a la madre de Chuponcito estuvo mal y le generó algunos dolores al usarla. A pesar de esto, ella le platicó que no le importaba, pues tenía de vuelta sus dientes y podía salir a la calle sin problema. Esto provocó el llanto de José Alberto Flores, pues dice que ahora tiene dinero, pero ya no la tiene a ella.

Yordi Rosado, quien ha confesado en otras emisiones que es una persona sumamente sensible, no se aguantó tampoco las lágrimas y las dejó rodar sin importarle nada, algo que conmovió a Chuponcito. El artista le agradeció el detalle a él y a su equipo, pues "no me imaginaba el detalle". Al final rompió un poco el momento con un pequeño chascarrillo y provocó las risas de todos.

Una pequeña broma de Chuponcito rompió el momento de tristeza (Foto: Captura de pantalla)

SIGUE LEYENDO:

FOTOS | Karely Ruiz modela coqueto atuendo desde el Oxxo

Foto: Sandra Echeverría impacta con traje de baño bajo la piel de María Félix

Rocío Sánchez Azuara estalla la red con entallado vestido de gala verde