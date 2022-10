VIDEO | Chuponcito: los crueles castigos que sufrió por el bullying de niño

Cuando las personas escuchan el nombre de Chuponcito, de inmediato llega a su cabeza un payasito que los hace reír con chistes blancos y uno que otro un poco más subido de tono. Sin embargo, muy pocos conocen la historia personal del hombre que le da vida al personaje: José Alberto Flores Jandete.

El originario de Cd. Neza, Estado de México, estuvo como invitado en el programa de Yordi Rosado, donde abrió su corazón e hizo impactantes revelaciones personales, como que tuvo una infancia muy difícil y en especial cuando sus padres lo llevaron a vivir a la casa de su medio hermano y vivió un verdadero infierno.

Chuponcito, quien tuvo 5 hermanos, fue muy querido por su familia, pero un día y sin que le dieran explicaciones lo llevaron a otra casa a vivir, sin imaginarse que durante dos años sufriría de bullying y amenazas que a la fecha lo tienen todavía marcado. "Aquí te vas a quedar y me dejaron, en otra casa sin mi mamá y sin nadie", mencionó.

¿Qué le pasó a Chuponcito cuando vivió con su medio hermano?

Chuponcito platicó que en el lugar al que llegó cuando era un niño se componía por su medio hermano, quien era portero de un edificio, la esposa de éste y dos niños que consideró "sobrinos". Por desgracia para él este fue un episodio doloroso que lastimó "su alma, su vida, su mente y muchas cosas y el rencor que empecé a agarrar con mi mamá", explicó.

El comediante mencionó que su madre iba a lavar a ese mismo edificio, algo que le daba alegría, pero cuando se iba "su mundo se acababa"; por suerte para él se volvió una persona fuerte. De igual manera, mencionó que aprendió a hacer "changuitos" para no sufrir el bullying que atravesaba en esa época.

Chuponcito aseguró que la pareja nunca le puso una mano encima y lo procuraron mucho. Sin embargo vivió "los episodios más terribles que pueda vivir un niño: el que me desagarraban la piel, el que me hicieran tomar botes y botes de agua hasta que yo devolviera, el ponerme en una orilla de un edificio de no se cuántos pisos...", dijo con evidente dolor.

¿Qué pasó cuando se lo contó a su madre?

Por desgracia para el payasito, no pudo decirle nada a sus padres porque vivía amenazado; le decían que iban a matar a su madre, algo que lo hizo callar por mucho tiempo. No obstante, un día se armó de valor y se lo confesó, pero por desgracia no le creyó y le pidió que "no le contara a nadie porque son capaz de matarlos". Tras secarse las lágrimas dijo que ya había pasado el trago amargo y que no se derrumbó.

De igual manera le pidió a los padres que atendieran a sus hijos en caso de que se acerquen a ellos para confesarles algo. Por suerte para él regresó a vivir con su familia y las cosas cambiaron de manera radical.

