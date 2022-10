Eugenio Derbez reaparece en redes en una sesión de fisioterapia

Hace más de un mes los focos rojos del mundo del espectáculo se encendieron tras darse a conocer que Eugenio Derbez tuvo que ser hospitalizado de emergencia por una fractura múltiple en el hombro tras sufrir una fuerte caída mientras manipulaba un juego de realidad virtual.

Ahora el comediante reapareció a través de sus redes sociales con el humor que lo caracteriza después de asistir a su sesión de fisioterapia. En este caso llamó la atención porque se había mantenido alejado de las cámaras y ojo público para atender su recuperación total.

Fue a través de sus historias de Instagram donde compartió una imagen con la leyenda "Saliendo de fisioterapia. This is what healing looks like" (Así es como se ve la sanación). Sin mirar a la cámara y esbozando una sonrisa fue como apareció. Seguramente iba acompañado por su media naranja Alessandra Rosaldo, quien lo ha apoyado desde el principio.

Eugenio Derbez reapareció tras su operación en el hombro (Foto: Captura de pantalla)

Eugenio Derbez agradecido con su público

El pasado 18 de septiembre, Eugenio Derbez publicó un video desde su cama en el que se le vio con una serie de vendas y un cabestrillo de color oscuro. En éste explicó con lujo de detalle lo que le había ocurrido y cómo se encontraba en ese instante. En ese momento mencionó que su recuperación tardará entre seis meses y un año; por desgracia existe el riesgo de que no recupere la movilidad del hombro en su totalidad.

De igual manera le extendió sus agradecimientos a todos sus seguidores y fans quienes lo han apoyado durante toda su carrera y más ahora que se accidentó. Esto se vio reflejado cuando su esposa, la cantante Alessandra Rosaldo lo anunció a través de un comunicado.

SIGUE LEYENDO:

Rocío Sánchez Azuara estalla la red con entallado vestido de gala verde

FOTOS | Karely Ruiz modela coqueto atuendo desde el Oxxo

VIDEO | Barras Praderas: el impresionante físico de Paul Villafuerte para competencia, "tú deja que la gente te subestime"