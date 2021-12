¡Acosador! Chuponcito es señalado por su hija de hostigar a sus amigas

Fue el pasado mes de junio de 2021 que el comediante Chuponcito se vio envuelto en decenas de escándalos, esto principalmente debido a que se le ha señalado como acosador.

Esto luego de que Bárbara Estrada, expareja del payasito, emitió una denuncia en su contra al afirmar que fue amenazada de que se iban a publicar fotos comprometedoras sin su consentimiento, por lo que recibió diversos chantajes al respecto.

No obstante, Estrada señaló que existen más casos de este tipo en contra del comediante, a quien ha señalado como un hombre que acosa y hostiga a las mujeres, principalmente a las que trabajan con él, pues se sabe que en 2018 su carrera comenzó a ascender de manera destacada, por lo que realizaba varias giras por diversas ciudades de la república.

En suma, Carla Oaxaca, exasistente de José Alberto Flores Jandete, nombre real del famoso payaso conocido como “Chuponcito”, también emitió denuncias contra él, y lo demandó por haber cometido acoso sexual hacia su persona cuando mantenían una relación laboral.

En suma, Oaxaca reveló que hay más mujeres afectadas, a quienes invitó a que denuncien para que se haga justicia; aunado a esto, la joven demandó por acoso sexual y violencia digital al famoso comediante, hechos que habrían ocurrido desde el año 2017 y se prolongaron hasta 2020, sin embargo, las denuncias no han tenido repercusión legal o alguna sanción para el comediante.

En total, las denuncias que señalan a Chuponcito de acoso han sido emitida por Lezlye Ivonne Luévano, exbailarina del payaso; Bárbara Estrada, exnovia del humorista y Carla Oaxaca, exrepresentante de Chuponcito, quienes contaron detalles de su experiencia con el implicado y aseguraron que la demanda sigue en proceso.

Ahora, una nueva controversia pone en el ojo del huracán al payasito que ha perdido un considerable número de seguidores tras los escándalos, esto debido a que ahora quien ha realizado declaraciones en su contra es la propia hija del famoso.

Luego de que una jueza descartó que fueran verdaderas las acusaciones de abuso sexual y violencia digital contra Chuponcito por parte de Carla Oaxaca, ahora ha llamado la atención que es la propia hija del comediante quien ha apoyado a la víctima, pues aseguró que su su padre también acosó a sus amigas.

Fue luego de esta negativa por parte de las autoridades, que ahora Carla Oaxaca ha ofrecido diversas entrevistas, una de ellas es la que ofreció a “Chisme no Like” y reveló lo siguiente:

“La juez nunca me dio la palabra, calló a mis abogados. Si la juez no te da la palabra, no puedes hablar”, dijo Carla Oaxaca.