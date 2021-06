Víctimas de 'Chuponcito' hablan sobre el abuso que sufrieron; aseguran que les pedía fotografías desnudas | VIDEO

Este martes 29 de junio, tres de las cuatro mujeres víctimas de acoso sexual por parte de 'Chuponcito' acudieron a las instalaciones de Televisa, exactamente al foro del programa 'Hoy', para alzar la voz en contra de las agresiones recibidas por parte del comediante.

Lezlye Ivonne Luévano, exbailarina del payaso; Bárbara Estrada, exnovia del humorista y Carla Oaxaca, exrepresentante de 'Chuponcito', cuyo nombre real es José Alberto Flores Jandete, contaron detalles de su experiencia con el implicado y aseguraron que la demanda sigue en proceso.

Testimonio de Carla Oaxaca (exmánager)

Carla Oaxaca, quien fue mánager de 'Chuponcito', fue la primera en denunciarlo en abril del año pasado. Durante la emisión del programa matutino reveló que en una ocasión intentó besarla y tocarla sin su consentimiento: "Me pedía que le diera besos, en un elevador me intentó besar a la fuerza", dijo.

Palabras de Bárbara Estrada (expareja)

Declaraciones de Lezlye Luévano (exbailarina)

"Mi denuncia es por acoso sexual. Los últimos tres años que trabajé con él me pedía fotografías desnuda o videos. Muchas veces lo rechacé y por rechazarlo condicionaba mi trabajo. Me corrió infinidad de veces, las veces que le decía que no", externó Lezlye Luévano llorando.

Al finalizar el programa, en entrevista con varios medios de comunicación, Carla Oaxaca, Bárbara Estrada y Lezlye Luévano dieron más detalles sobre su denuncia y se pronunciaron respecto a las palabras de 'Chuponcito', en las que hace unos días se quitó el maquillaje y la peluca para responder a las acusaciones.

"Estamos denunciando a José Alberto Flores, no vi la necesidad de que se quitara el maquillaje (...) Él empezó a tener comentarios e insinuaciones hacia mi persona que me empezaron a incomodar, como pedirme besos, y si no se los daba, condicionaba mi trabajo", dijo Carla.

"Fui extorsionada. Me extorsionaba con fotografías íntimas que tenemos de cuando éramos novios. Me dijo que si no le mandaba fotografías desnuda o videos en la intimidad con mi novio las haría virales o se las enviaría a mi pareja", contó Bárbara.

"Yo fui su bailarina durante siete años y pasó lo mismo (que Bárbara). Condicionaba mi trabajo si no le mandaba fotografías desnuda o videos. Se aprovechó su condición de que era mi jefe para estarme acosando todo el tiempo", narró Lezlye.

¿'Chuponcito' podría ir a la cárcel?

Manuel Valadez Quintero, abogado de las tres víctimas, explicó que como se están denunciando diversos delitos, el Ministerio Público encuadrará cuál es el que se le imputará a José Alberto Flores Jandete ('Chuponcito'): abuso sexual, acoso sexual, extorsión y delito contra la intimidad de personas (Ley Olimpia).

El defensor agregó que las penas de prisión van de 1 a 6 años de prisión, dependiendo del tipo penal. Asimismo, mencionó que la condena en contra del payaso podría llegar hasta 10 años y que las víctimas no quieren que haya impunidad en el caso.

