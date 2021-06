Chuponcito se quita el maquillaje y la peluca para responder con lágrimas a denuncias de acoso sexual en su contra | VIDEO

Chuponcito por fin habló sobre el problema legal que enfrenta tras ser acusado por su expareja Bárbara Estrada de acoso sexual y extorsión ante la Fiscalía General de la Ciudad de México.

José Alberto Flores Jandete, nombre real del payaso, publicó un video en sus redes sociales en que habla de la denuncia en su contra. En el clip de casi una hora, el comediante se comenzó a quitar el maquillaje entre lágrimas, algo que hizo por primera vez en su carrera durante un show en vivo.

Durante su discurso, aseguró que esta acción es para que vean la persona que hay atrás de Chuponcito y dar la cara ante la situación que han generado dos personas y medios de comunicación, quienes han dado un juicio.

“Creo que se está alzando un juicio fuera de las autoridades. Yo no sé de leyes, pero al parecer no está bien. Me muestro ante ustedes porque es el momento, quiero que vean a la persona que da vida a Chuponcito”.