Chuponcito: ¿Cuántos años pasaría en la cárcel por los delitos de abuso sexual y extorsión?

José Alberto Flores Jandete, mejor conocido como 'Chuponcito', sigue en el ojo del huracán. El famoso payaso ha sido denunciado por tres mujeres por los delitos de abuso y acoso sexual y extorsión. A continuación, te decimos cuántos años pasaría en la cárcel por dichas acciones.

Su exrepresentante Carla Oaxaca, su exnovia Bárbara Estrada y su exbailarina Lezlye Luévano, se reunieron para hablar ante los medios de comunicación para contar su experiencia con el comediante. Además, estuvieron acompañadas de Manuel Valadez Quintero, abogado de las tres víctimas.

"Yo creo que el personaje es talentosísimo, pero ellas (Bárbara y Lezlye) y yo estamos denunciando a José Alberto Flores Jandete", expresó Carla Oaxaca, quien agregó que cuando el payaso se quitó el maquillaje "lo hizo para no decir: 'No', simplemente se lo quitó y no entendí para qué. No dijo nada".