VIDEO | María León se luce con coqueto jumpsuit con aperturas en la espalda

En el gimnasio, durante sus viajes o sobre el escenario, María León es una artista que siempre sabe cómo atraer las miradas gracias a su gran sentido de la moda, el cual en ocasión demostró llevando un coqueto conjunto ideal para una salida casual.

Fue mediante su cuenta de Instagram que la exvocalista de "Playa Limbo" decidió hacer gala de su buen gusto con un jumpsuit de mezclilla que además de destacar su figura, le permitió mostrar su lado más sensual.

Demostrando que para convertirte en la más sexy no necesitas enseñar mucha piel, pues con todo y con el hecho de que su conjunto la mantenía prácticamente tapada de pies a cabeza, María León supo elegir una pieza de ropa que le diera un aire atrevido y femenino.

Así luce por atrás el atuendo de María León

Pues los detalles de la parte posterior de su ropa hacían que su atuendo se luciera, ya que además de incluir unas sensuales aberturas a la altura de la espalda, también tenía unos holanes que se extendían hasta la parte del pecho.

Generando así una ola de volumen que volvió versátil a su look, el cual complementó con unas trencitas, idóneas para un atuendo casual como este.

Pero con el objetivo de no perder de vista el toque sofisticado, María León también se preocupó por llevar un labial encendido, el cual le permitió a dotar de esteticismo su look final, mismo que resulta perfecto para un día soleado, o bien, para un día en el que el clima no augure lluvias.

Esto en atención a que los holanes laterales del atuendo de María León se aprecian mejor gracias al viento, lo cual nos lleva a imaginar que se terminarían desluciendo si estos terminaran empapados.

¿Te gusta el look de María León?

