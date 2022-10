Ángela Aguilar cumple 19 años entre lujos, caballos, escándalos y un legado musical

Este 8 de octubre la Dinastía Aguilar estará de manteles largos debido a que el miembro más joven, Ángela Aguilar cumplió 19 años, edad corta para todos los logros y éxitos que ha conquistado por lo que se augura se convierta en toda una leyenda como sus abuelos Antonio Aguilar y Flor Silvestre.

Desde muy pequeña, la hija de Pepe Aguilar sabía muy bien que quería dedicarse a la música, pues ella misma ha publicado videos donde se le puede ver cantando con tan sólo 4 años de edad. Después, bajo la tutela de su padre comenzó a darle forma a su carrera; hoy en día es aclamada en México y Estados Unidos.

Ángela Aguilar se dio a conocer tras interpretar "La Llorona" cuya temática en el videoclip fue la celebración de Día de Muertos, fecha que no dista mucho de su cumpleaños, por lo que el festejo será doble. Posteriormente lanzó más temas que se convirtieron en un rotundo éxito, como "Cielo Rojo", "Paloma Negra" o su colaboración con Christian Nodal "Dime cómo quieres".

Ángela Aguilar y sus lujos

A pesar de ser una adolescente, Ángela Aguilar nunca llamó la atención por presumir excentricidades como muchos influencers. En este caso, ella se concentró más en demostrar su talento, pero cuando de lucir algo se trataba, nunca dudó en enseñar los enormes vestidos coloridos para sus presentaciones, zapatos y hasta sus mascotas.

En este caso, la Dinastía Aguilar cuenta con varios ejemplares de caballo siendo en total 9 de los cuales algunos son utilizados para formar parte de las presentaciones de los cantantes. Tres de éstos pertenecen a la joven cantante: Troyano, Caralinda y Speedy, el cual fue regalo de Vicente Fernández.

Ángela Aguilar y su adoración Troyano (Foto: IG @angela_aguilar_)

Ahora bien, a Ángela Aguilar no le va nada mal, pues podría llegar a cobrar casi 75 mil dólares por un concierto privado. Por si fuera poco se estima que su fortuna asciende a casi 20 millones de dólares y no anda de presuntuosa en yates, carros de lujo y joyas en las redes sociales, hecho por el que se ha hecho querer por la gente.

Como se mencionó antes, en cuestión de ropa, no escatima en gastos. Basta recordar los zapatos que utilizó en una de sus múltiples premiaciones los cuales llamaron la atención por se de uno color cada uno, modelo Medusa Aevitas de la marca de lujo Versace el cual está valuado en la módica cantidad de 33 mil pesos. Tambien están sólo en amarillo, pero el costio es el mismo.

Angela Aguilar y sus zapatos modelo Medusa Aevitas (IG Foto: @angela_aguilar_)

Ángela Aguilar y sus escándalos

Al ser una figura pública es lógico que Ángela Aguilar no sea ajena a uno que otro escándalo. En este caso, uno de los más sonados fue la filtración de las imágenes donde aparece con Gussy Lau de forma cariñosa. Ante tales evidencias ambos tuvieron que aceptar su relación.

En este caso, llamó la atención la diferencia de edades entre el cantautor quien tiene 34 y ella 18. De igual forma, se ha hablado mucho, en los programas de espectáculos y redes sociales, de que él traicionó la confianza de Pepe Aguilar.

Ángela Aguilar y Gussy Lau confirmaron su relación (TW @reinavenenosaa)

Asimismo, quién no recuerda la ocasión en que Ángela Aguilar salió de un edificio y un empleado le abrió la puerta. Ella cruzó sin agradecerle el gesto y hasta se voltea a ver a otro lado. Después ella aclaró lo sucedido y dijo que conoce al hombre desde que tiene 2 años de edad; aseguró que no fue una grosería lo que hizo sino que estaba enfocada en no caerse porque tenía unos tacones grandes.

