VIDEO | Dwayne Johnson "La Roca" olvida Belinda y dice que no la recuerda aunque estuvieron juntos en "Baywatch"

Sin pelos en la lengua y sin hacer esfuerzo de memoria, Dwayne Johnson "La Roca", dijo no recordar a su excompañera de trabajo Belinda. La respuesta se la dio a la prensa durante la premier de su nueva película "Black Adam" de DC en la Ciudad de México. Como era de esperarse esto sorprendió a todos, aunque es comprensible con todas las personas con las que trabaja el actor.

Cabe destacar que la ex prometida de Christan Nodal y la ex estrella de la WWE trabajaron juntos en la cinta "Baywatch", por eso es que todo el mundo quedó sorprendido con su respuesta: "¿Quién es?". Por esta razón es que los reporteros tuvieron que refresacarle la memoria para que diera su opinión sobre ella.

¿Qué dijo Dwayne Johnson "La Roca" sobre Belinda?

Visiblemente apenado, pero sin perder su característica sonrisa, Dwayne Johnson "La Roca" recordó a Belinda apenas le mencionaron que trabajó con ella. "Oh, sí, sí, me acuerdo, sí. Ella fue increíble, además de ser un gran ser humano también. Ella fue muy amable, muy dulce, me acuerdo de eso", respondió el famoso actor.

Cabe destacar que "Baywatch" se estrenó el 27 de mayo del 2017 y otros actores que aparecieron fueron Zac Efron, Priyanka Chopra, Jon Bass, Hannibal Buress, Kelly Rohrbach, Ilfenesh Hadera y Belinda Peregrín como "Carmen".

Belinda y "La Roca" trabajaron juntos (Foto: TW @CinefiliaOF)

A pesar de que los periodistas lo inundaron con más preguntas sobre la también cantante, éste se disculpó con ellos debido a que se tenía que retirar. Eso sí, se fue con una de las botellas del tequila que vende que lleva por nombre Teremana el cual está hecho en el estado de Jalisco.

Aunque Dwayne Johnson "La Roca" no recuerde a Belinda, con toda seguridad sí lo hará de Andrea Legarreta, quien lo pudo entrevistar en marco de la cinta "Black Adam" la cual se estrenará el próximo 20 de octubre. Además de hablar de su bebida, también reveló algunos aspectos de su vida, con lo que "enamoró" a la conductora; ella lo calificó de adorable, caballeroso, sencillo y dulce.

Andrea Legarreta quedó encantada con la personalidad de Dwayne Johnson (Foto: IG @andrealegarreta)

SIGUE LEYENDO:

VIDEO | Barras Praderas el impresionante físico de Paul Villafuerte para competencia, "tú deja que la gente te subestime"

FOTOS | Dulce Soltero posa "como Dios la trajo al mundo" para conocida revista, no todo es OnlyFans

VIDEO | Maca Carriedo revela que sufrió acoso de parte de Sergio Zurita